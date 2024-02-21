عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تدريب الدفعة الثانية ببرنامج المرأة تقود في المحافظات المصرية ببني سويف

محافظ بني سويف
محافظ بني سويف

تفقد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف ، جانبا من  تدريب الدفعة الثانية ضمن  الدورة التدريبية لتمكين المرأة من القيادة  تحت عنوان "المرأة تقود في المحافظات المصرية"والتي تنفذها الأكاديمية الوطنية للتدريب، بالشراكة مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والتي يتم عقد فعالياتها بديوان عام المحافظة ونادي الإدارة المحلية، وتستهدف تأهيل السيدات ،بغرض تمكينهن اجتماعياً واقتصادياً وسياسياً للمشاركة في البناء ودفع عجلة التنمية والمشاركة الإيجابية في المجتمع المصري
واطمأن المحافظ على انتظام  فعاليات الدورة التدريبية والتي في إطار توجه القيادة السياسية وإيمانها بأهمية منح المرأة مكانتها اللائقة ،لاسيما  أن المرأة المصرية، حظيت في عهد فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، باهتمام ودعم وتقدير غير مسبوقين ، مشيرا إلى تقديره للقائمين على الأكاديمية الوطنية للتدريب ، بقيادة الدكتورة رشا راغب المدير التنفيذي للأكاديمية ، التي يعتز بكونه من خريجي هذا الصرح المتميز وبات منارة للعلم والتدريب والتأهيل، ومنبعاً لتخريج كوادر شبابية مؤهلة لتقلد مناصب قيادية ، تحت رعاية  الرئيس عبد الفتاح السيسي

 

من جانبهم أعرب مسؤولو الأكاديمية الوطنية للتدريب عن تقديرهم للمحافظ وتوجيهاته بتقديم التسهيلات لتنفيذ المرحلة الثانية من  البرنامج التدريبي، والذي يتضمن محاضرات وورش عمل تتناول عدداً من المحاور والموضوعات والبرامج المتنوعة من المهارات الإدارية والشخصية لتطوير قدرات المرأة على القيادة وإدارة المشروعات وريادة الأعمال ، بالإضافة إلى الوقوف على مستجدات التحول الرقمي ، مع التركيز على جانب التوعية بأهداف التنمية المستدامة والمحاور الرئيسية لرؤية مصر 2030

جاء ذلك بحضور كل من : الدكتور عاصم سلامة نائب المحافظ ، السيد بلال حبش نائب المحافظ الدكتور محمد جبر معاون المحافظ ومنسقو الدورة من الأكاديمية الوطنية للتدريب

الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف القيادة السياسي بني سويف برنامج المرأة تقود في المحافظات تنمية الاقتصاد تمكين المراة زارة التخطيط والتنمية الاقتصادية رعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رة التخطيط والتنمية الاقتصادية ديوان عام المحافظة غنيم محافظ بنى سويف محافظ بني سويف محمد هاني غنيم محافظ بني سويف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تدخل عاجل من بوليس الآداب | فضيحة في العجوزة

التموين تفاجئ المواطنين بقيمة كيلو السكر العادل بعد ارتفاع الأسعار|وتصريحات هامة عن المخزون

12 لاعباً محلياً| مفاجأة في قائمة حسام حسن.. أسماء جديدة تنضم لمعسكر منتخب مصر

محمد رمضان يسلم نفسه لأجهزة الأمن بمحكمة الجيزة

قرار من الفيفا يثير جدلا في الأهلي والزمالك بسبب إمام عاشور

30 مليون جنيه والعقود بتتكتب.. إبراهيم فايق يزف بشرى سارة لجماهير الزمالك

جثمان مقسوم نصّين | مشهد صادم في جنازة شهيد الدقهلية.. فيديو

برومو برنامج رامز جلال.. MBC تكشف مفاجأة غير متوقعة

موضوعات متعلقة

محافظ بني سويف يكرم أعضاء لجان المشاركة المجتمعية بوحدات حياة كريمة بالمحافظة

ترشيحاتنا

«الجن الحرامي».. هل يسرق المال؟ الإفتاء تحسم الجدل وتكشف عن 4 كلمات ترد المفقودات

1.94 مليار دولار تنعش الدولة| مشروع إماراتي ضخم في مصر.. ماذا يحدث في "أندلس القاهرة"؟

في ذكرى الدعوة إلى إضراب عام.. مذبحة كوبري عباس حقيقة أم خيال؟

انطلاق معرض القاهرة الدولي EECA EXPO 2024 برعاية رئيس الوزراء.. 29 فبراير

أسباب تحويل القبلة.. 6 أسرار لا يعلمها كثير

مصرع وإصابة 17 شخصا في حادث انقلاب سيارتين بالدقهلية


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بجيب قصيرة.. نسرين طافش تشعل السوشيال ميديا بإطلالة كلاسيك عبر انستجرام|شاهد

بعد انتشاره .. أعراض الإصابة بفيروس الكبد الوبائي a

سعر خرافي.. فستان دينا الشربيني بحفل ليالي السعودية يثير الجدل

مش هيكلفك 20 جنيه.. طريقة المصانع لعمل بودرة السوبيا

فيديو

فنانة كبيرة | هبة حسن : مرضاش أشتغل مع روجينا ..خاص

رفعت صوت مصر.. ياسمين موسى توثق جرائم الاحتلال الإسرائيلي |ماذا قالت؟

الحيطان وقعت.. سبب حريق شقة سوزي الأردنية بعد الإفراج عنها

طلب غريب من حسام حسن واجتماع عاجل في اتحاد الكرة| ماذا يحدث؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: من الباب العالي إلى مصر

هند عصام

هند عصام تكتب: مقبرة الغرام

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: ماذا تريد أمريكا

خالد العيسوي

خالد العيسوي يكتب: مئوية محمد عبد الجواد.. مهنية وبر الوالدين

مني أحمد

منى أحمد تكتب: مصر جميلة 

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: رفح.. خيار إسرائيل الأخير!

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: حصاد القهر

نهال علام

نهال علام تكتب: الفكر القطبي ( 1 )

اﻟﻤﺰﻳﺪ