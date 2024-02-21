يتسببون في ارتفاع الأسعار.. أمريكا: الحوثيون يتصرفون كمنظمة إرهابية

أكدت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الأربعاء، إدانتها هجمات الحوثيين المتهورة على سفن الشحن المدنية، مضيفة أن عمل الحوثيين يعتبر قرصنة.

وأوضحت الخارجية الأمريكية أن مليشيات الحوثي تتصرف كـ"منظمة إرهابية"، لافتة إلى أن واشنطن وشركاؤها سيواصلون اتخاذ إجراءات ملائمة لحماية الملاحة بالبحر الأحمر من هجمات الحوثيين.

وأشارت إلى أن هجمات الحوثيين تؤدي إلى ارتفاع الأسعار، وتتسبب في تأخير تسليم المواد الإنسانية الحيوية مثل الغذاء والدواء في الأماكن التي تشتد فيها الحاجة إليها.

من جانبها، قالت السفارة الأمريكية في اليمن، اليوم الأربعاء، إنه يجب على الحوثيين إيقاف هجماتهم المتهورة على السفن في البحر الأحمر.

وأضافت السفارة أن الحوثيين اعترفت بالاعتداء على سفينة محملة بالحبوب كانت متجهة إلى جنوب اليمن، وعبرت عن افتخارها بهذا الفعل.

وأكدت السفارة، أن أفعال الحوثيين تعرض حياة المدنيين للخطر وشددت على إيقافهم لهجماتهم المتهورة.