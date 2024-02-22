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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مهيب عبد الهادي يكشف تطورات أزمة غرامة كهربا

صدى البلد

كشف الإعلامي مهيب عبد الهادي، تطورات جديدة في أزمة غرامة كهربا مع نادي الزمالك. 

وقال عبد الهادي، خلال برنامجه: “زيارة الخطيب إلى الزمالك متفتحش فيها غرامة كهربا، لكنها أزمة ستحل بين الناديين وبتخلص”. 

وتعرضت الطائرة التي تقل بعثة فريق الأهلي مساء أمس، الأربعاء، إلى كوماسي، للقاء ميدياما الغاني بدوري أبطال أفريقيا، لظروف طارئة أجبرتها على عدم استكمال الرحلة، حيث هبطت الطائرة قبل أربع ساعات بمطار أكرا للتزود بالوقود، وأثناء قيام المعدة المخصصة من المطار لتحريك الطائرة تمهيدًا للإقلاع، اصطدمت المعدة بمقدمة الطائرة، ما تسبب في عدم صلاحيتها للطيران في الوقت الراهن.

وعليه، باتت بعثة الأهلي في ورطة، حيث يبحث الجهاز الإداري عن فندق للإقامة به الليلة، في ظل عدم توافر طيران داخلي لاستكمال الرحلة إلى كوماسي، وفي ذات الوقت تقوم إدارة النادي باتصالات مكثفة مع وزارة الطيران لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

وفي ضوء هذه الأحداث، جرت اتصالات عاجلة مع الاتحاد الأفريقي لكرة القدم لإخطاره بما حدث، واتخاذ ما يلزم نحو تأجيل المباراة، حتى يتمكن فريق الأهلي من الوصول إلى كوماسي والمشاركة في اللقاء.

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