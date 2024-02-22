8 أعمدة جهد.. ضبط شقيقين تخصصا في الاتجار بمهمات الكهرباء بسوهاج

تمكن ضباط قسم شرطة أول سوهاج، من ضبط شقيقين؛ إثر اتهامهما بالاتجار بالبیع في المھمات الخاصة بشركات الكھرباء غیر المصرح بتداولھا، متخذين من دائرة القسم مسرحًا لمزاولة نشاطهما الإجرامي.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور قسم شرطة أول سوهاج، يفيد بورود معلومات لضباط مباحث كھرباء سوھاج، مفادھا اتجار كل من:

“ممدوح. ص”، 38 سنة، مقیم دائرة القسم، والسابق اتھامه في 7 قضایا تنوعت بين سلاح وضرب، وشقیقه “محمود. ص”، 44 سنة، ويقیم بذات العنوان، والسابق

اتھامه في 4 قضایا تنوعت بين تبدید وضرب"، صاحبي مخزن خردة دائرة

القسم، بالبیع في المھمات الخاصة بشركات الكھرباء غیر المصرح بتداولھا.

عقب تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة، تم ضبطهما وضبط سیارة ملك الثاني كانت متواجدة أمام المخزن الخاص بھما محملة 8 أعمدة جھد متوسط مقطعة خاصة بشركة الكھرباء وغیر مصرح بتداولھا بالأسواق .

وبمواجھتھما بما أسفر عنه الضبط، أقرا بتحصلھما على المضبوطات بطرق غير شرعية بقصد الاتجار بها.

حرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.