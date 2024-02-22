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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

السيطرة على حريق نشب بحوش في سوهاج

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

سيطرت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن سوهاج، على نيران حريق نشب بحوش مسقوف بالعروق الخشبية وأفلاق النخيل والبوص، دون حدوث أية إصابات بشرية أو خسائر في الأرواح، دائرة مركز شرطة أخميم شرق محافظة سوهاج.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، اخطارًا من مأمور مركز شرطة اخميم، يفيد بورود إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها ورود بلاغًا من الأهالي، يفيد بنشوب حريق بحوش دائرة المركز.

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وبالانتقال والفحص تبین أن نشوب الحريق بحوش مسقوف بالعروق الخشبية وافلاق النخيل والبوص ملك المدعو 'لمعي ش.خ.ح' 64 سنة، بالمعاش، ويقيم بذات الناحية، وأفاد بمضمون ما تقدم، مضيفًا أن سبب الحريق حدوث ماس كهربائي تطاير منه شرر أدى إلى نشوب الحريق بالحوش، ولم يتهم أحداً بالتسبب في ذلك، ونفي الشبهة الجنائية.

وحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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