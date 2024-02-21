رئيس جامعة سوهاج: إنشاء 5 وحدات ومراكز ذات طابع خاص جديدة

أعلن رئيس جامعة سوهاج الدكتور حسان النعماني، إنشاء 5 وحدات ومراكز ذات طابع خاص جديدة بالجامعة.



وقال رئيس جامعة سوهاج -في تصريح اليوم الأربعاء- إن المراكز الجديدة هي: مركز الخدمة العامة لتنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس، ومركز المؤتمرات ودار الضيافة، والمركز الاقليمي لصحة المجتمع، ووحدة العيادة القانونية بكلية الحقوق، ومركز التدريب الطبي بكلية الطب، حيث تم اعتماد اللائحة المالية والإدارية لهذه الوحدات من وزارتي المالية والتعليم العالي والبحث العلمي، تمهيداً لبدء العمل بها".



وأضاف أنه تنفيذاً لتوجيهات المجلس الأعلى للجامعات بإشراك الجامعات في تسويق مخرجات البحث العلمي لخدمة المجتمع المحيط، فإن الجامعة تسعى إلي إنشاء العديد من المراكز ذات الوحدات الخاصة ، والتي تسهم في وجود تواصل فعال بين الجامعة والمجتمع الخارجي من أجل تحقيق التنمية، وتوفير خدمات وأنشطة لتنمية مهارات الطلاب وإعدادهم لسوق العمل، إلي جانب دورها في توفير مصادر تمويل ذاتية إضافية للجامعة للمساهمة في تحسين العملية التعليمية، وخدمة البحث العلمي.



وأوضح النعاماني أن الجامعة تضم 49 وحدة ومركز خاص، بالإضافة إلي المراكز الجديدة ليصل إجمالي المراكز 54 مركزاً، موضحا أن الجامعة تسعي باستمرار إلي تطوير العمل بهذه المراكز بصفة مستمرة، لكونها بمثابة بيت خبرة لخدمة قضايا المجتمع في مختلف المجالات.