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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ننشر أسماء المتوفيين والمصابين بحادث انقلاب ميكروباصين بترعة في الدقهلية

ارشيفيه
ارشيفيه

حصلت " صدى البلد" على أسماء المتوفيين والمصابين إثر وقوع حادث انقلاب ميكروباصين داخل إحدى الترع على طريق ميت غمر- اجا.


وهم: روان وليد عبد العزيز ١٩ عاما  ومصابة بكدمات سحجات ؛ أدهم فوزى  فتحى٢٣ عاما المنصورة كدمات وسحجات ، خالد السيد محمد٥٠ عاما المنصورة ،  ومصاب كدمات وسحجات ، إبراهيم محمود إبراهيم ٣١ عاما مقيم المنصورة ومصاب باشتباه كسربالقدم اليسرى ، إسلام ابراهيم العوضى ٣١ عاما ، مقيم المنصورة واصابته كسر فى العمود الفقرى  ويحيى محمد سليمان ٢٤ عاما مقيم القاهره مصاب نزيف بالمخ ، يوسف هانى  عبد العزيز ٢٤ عاما  مقيم شربين  مصاب جرح قطعى بالساق اليسرى
 

ويحيى عمر أحمد ٢٣ عاما مقيم المنصورة  مصاب باشتباه بكسر بالفقرات العنقية ؛ أيمن إبراهيم محمود 20 عاما مقيم ميت غمر اشتباه نزيف بالمخ ، إبراهيم رضا حسن 18 عاما مقيم ميت غمر وحالته اشتباه نزيف في المخ ، عبد الله رضا عبده 16 عاما مقيم ميت غمر واصابته باشتباه نزيف المخ ، مجهول الاسم والعنوان جثه هامده 40 عاما ، مجهول الاسم والعنوان جثة هامده ايضا40 عاما و مجهول الاسم والعنوان 40 عاما ، خالد سيد محمد 50 عاما مقيم منية النصر  ومصاب جرح بالوجه ، علي مصطفى ومصطفى 35 عاما مقيم  ميت غمر  مصاب كدمات بالجسم
كذلك عبد الرحمن حسن اسماعيل 23 عاما مفيم نبروه ومصاب بكدمات بالجسم ، طه عادل ابراهيم 23 عاما  مقيم السنبلاوين ومصاب بكدمات بالجسم ، يحيى محمد سليمان 33 عاما مقيم الجيزه" جثه هامد" ادهم محمود عبد العزيز 24 عاما جثة هامدة.

وارتفع عدد ضحايا انقلاب ميكروباصين بمياه احدى الترع على طريق ميت غمر- اجا الى ٤ متوفيين و١٥ مصابا وتم نقلهم الى مستشفى ميت غمر.

وكان ميكروباصين قد انقلبا بمياه الرياح التوفبقى امام عزبة شاهين التابعة لمركز ميت غمر مما ادى لوقوع مصابين ومتوفين.


وتلقت مديرية امن الدقهلية اخطارا من  شرطة النجدة يفيد بورود اشارة بسقوط وانقلاب ميكروباصين بمياه البحر
انتقل ضباط المباحث الى مكان الحادث 


وتم الدفع ب 12  سيارة اسعاف وجار نقل المتوفيين والمصابين الى مستشفى ميت غمر وتم تحرير المحضر اللازم لاخطار النيابة العامة.
 

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