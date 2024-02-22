تهديدات سيبرانية على أجهزة المحمول.. 4 فيروسات بارزة تهاجم نظام Android

في ظل التقدم التكنولوجي السريع واعتمادنا المتزايد على أجهزة المحمول، تتزايد أيضًا التهديدات السيبرانية التي تستهدف هذه الأجهزة.

بينما يعتبر نظام Android هو الأكثر انتشارًا في عالم الهواتف المحمولة، يجب أن نكون على دراية بالتهديدات المحتملة التي يمكن أن يواجهها مستخدمو نظام Android.

وطبقا لـ"كاسبرييكى" يعتبر Android هدفًا رئيسيًا للمهاجمين السيبرانيين نظرًا لانتشاره الواسع وشعبيته.

واجه هذا النظام العديد من التهديدات السيبرانية على مدار السنوات الماضية، وأصبح بعض هذه التهديدات مشهورة بسبب تأثيرها السلبي على المستخدمين.

من بين هذه التهديدات، يبرز فيروس "حصان طروادة" كأحد الأمثلة البارزة.

وحصان طروادة (Trojan Horse) هو نوع من البرمجيات الخبيثة التي تنتحل هوية تطبيق موثوق به وتخفي وجودها وأهدافها الضارة.

يعتبر فيروس "حصان طروادة" تهديدًا خطيرًا لأجهزة المحمول، حيث يتم تصميمه لسرقة المعلومات الشخصية للمستخدم، مثل كلمات المرور والحسابات المصرفية والبيانات الحساسة الأخرى.

ويتنشر هذا الفيروس عادةً من خلال تطبيقات غير موثوق بها أو رسائل البريد الإلكتروني المشبوهة، إضافةً إلى حصان طروادة، هناك العديد من الفيروسات الأخرى التي تهدد أجهزة المحمول بنظام Android. من بينها:

1. فيروس "اكسبوسيد" (Exodus): يستهدف هذا الفيروس نظام التشغيل Android ويهدف إلى سرقة المعلومات الحساسة والتجسس على المستخدمين.

2. فيروس "جانجا" (Ganja): يعتبر فيروس جانجا تهديدًا خطيرًا يستهدف الهواتف المحمولة ويقوم بتنفيذ عمليات سرقة المعلومات الشخصية والرسائل النصية.

3. فيروس "فاكتوري" (FakeTor): يقوم هذا الفيروس بتنفيذ هجمات احتيالية ويتنكر في تطبيقات شهيرة مثل تطبيقات التواصل الاجتماعي، ويستهدف سرقة المعلومات الحساسة والبيانات المالية.

4. فيروس "رانسوموير" (Ransomware): يشفر هذا الفيروس بيانات المستخدم ويطالب بفدية مالية لاستعادتها، مما يتسبب في إغلاق الهاتف وفقدان البيانات المهمة.

تلك هي بعض الأمثلة البارزة للتهديدات السيبرانية التي تستهدف أجهزة المحمول بنظام Android. لتجنب هذه التهديدات ولضمان الحماية الأمثل لأجهزتك، يُنصح باتخاذ بعض الاحتياطات مثل:

- تثبيت تحديثات النظام والتطبيقات بانتظام.

- تجنب تنزيل التطبيقات من مصادر غير موثوقة.

- تنشيط خيارات الأمان مثل قفل الشاشة وإعداد كلمة مرور قوية.

- استخدام برامج مكافحة الفيروسات الموثوقة وتشغيلها بانتظام.