طبيب الغلابة.. كتلة الحوار تنعى الدكتور هاني الناظر

نعت كتلة الحوار ببالغ الحزن والاسي الاستاذ الدكتور هاني الناظر عضو مجلس امناء كتلة الحوار .

وقالت كتلة الحوار في بيان صادر عنها :"فقدت مصر والامه العربيه طبيبا نابها و انسانا متميزا الدكتور هاني الناظر و قد وافته المنيه صباح اليوم بعد صراع مع المرض ورحله حياه حافله بالنجاحات والتقدير" .

واضافت :" وشغل الناظر عدة مواقع حيث كان يعمل أستاذ بقسم الأمراض الجلدية بالمركز القومي للبحوث · و رئيس مجلس إدارة المؤسسة المصرية لتبسيط العلوم والرئيس الأسبق للمركز القومي للبحوث ".

وواصلت أنه كان مثالا اخلاقيا يحتذي به و طبيبا للغلابة علي وسائل التواصل الاجتماعي و حظي بحب اهل مصر جميعا والعالم العربي".

تتوجه كتله الحوار للدعاء له بالرحمه و المغفره تناشد شعب مصر العظيم للدعاء له و الترحم عليه .