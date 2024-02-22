رد بيلينغهام على قرار كروس بالعودة لمنتخب ألمانيا

أعلن توني كروس لاعب وسط ريال مدريد عن عودته إلى منتخب ألمانيا قبل انطلاق بطولة اليورو في يونيو المقبل.

ورد جود بيلينغهام على منشور كروس الذي أعلن فيه عن عودته عبر إنستجرام قائلًا: ”لقد عاد".

علي الجانب الآخر كشفت تقارير صحفية اليوم الخميس عن موعد توقيع الفرنسي كيليان مبابي، مهاجم باريس سان جيرمان، عقدًا رسميًا مع ريال مدريد.

ووفقًا لصحيفة "ماركا" الإسبانية، فقد وقع مبابي بالفعل للنادي "الملكي" يوم الإثنين الماضي، على عقد يمتد حتى صيف عام 2029، وقد أكد ذلك ناصر الخليفي، رئيس باريس سان جيرمان، لبعض المقربين.

وفي تصريح لفابريزيو رومانو، خبير الانتقالات، في مقال نُشر على شبكة "CaughtOffside"، أوضح أن الإعلان الرسمي عن الصفقة سيتم بعد توقيع مبابي على العقد مع ريال مدريد، وأن النادي الإسباني ينتظر هذه الخطوة لإعلان الصفقة وتقديم اللاعب للجماهير.

وأشار رومانو إلى أن توقيع العقود بين ريال مدريد وكيليان مبابي لم يتم حتى الآن، وأن المفاوضات لا تزال جارية بشأن بعض البنود.