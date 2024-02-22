عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

تجسيد لاتجاهات التسويق الحديثة.. إشادة دولية بالشاشة خماسية الأبعاد بمطار القاهرة

مطار القاهرة
مطار القاهرة

عرض مطار القاهرة الدولي، الإعلان الترويجي الخاص بمؤتمر ومعرض المجلس الدولي للمطارات والمقرر إقامته في القاهرة في الفترة من 24 فبراير وحتي 1 مارس 2024 ، تحت رعاية رئيس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي ووزير الطيران المدني الفريق محمد عباس حلمي، علي الشاشة خماسية الأبعاد  المتواجدة بين صالتي السفر والوصول بمبني الركاب رقم ٢ بمطار القاهرة الدولي.

 

جاء ذلك بحضور سكرتير عام المجلس الدولي للمطارات لإقليم إفريقيا علي التونسي واللجنة التنظيمية العليا لمؤتمر ومعرض المجلس الدولي للمطارات لقارة افريقيا وبالتعاون مع الشركة المتعاقدة لحق استغلال شاشات مطار القاهرة.

 

وأشاد علي التونسي بتواجد تلك الشاشة في مطار القاهرة الدولي والذي يعد أول واجهة للسياح والركاب القادمين إلي مصر والذي يتماشي مع أحدث الاتجاهات العالمية في مجال إدارة وتطوير المطارات وزيادة إيراداتها من خلال الأنشطة التسويقية الغير متعلقة بالطيران.

 

وتعد هذه هي المرة الأولي التي يتم فيها الإعلان عن مؤتمر دولي عن طريق تلك الشاشة التي تعد طفرة في مجال الدعايا وتقدم تجربة إعلانية مميزة للمتلقي علماً بأن تلك الشاشة هي الأولى من نوعها في مصر.
 

 

 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

السيسي يصدق على تعجيل موعد استحقاق العلاوات الدورية

قرار عاجل من الكهرباء بعد إعلان الحكومة وقف تخفيف الأحمال في رمضان

مصر للطيران تصدر بيانا بشأن اصطدام طائرة بعثة الأهلي في غانا

وداعا هاني الناظر.. السبب الحقيقي وراء وفاته

إجراء عاجل من الخارجية الإيرانية تجاه دولة خليجية

رد ناري.. إكرامي يوضح سبب عدم تعاقد الأهلي مع نجله شريف

الحكومة توافق على أكبر صفقة استثمار مباشر بالشراكة مع كيانات كبرى

وفاة هاني الناظر بعد صراع مع المرض

ترشيحاتنا

حادث سير لموكب الرئيس الموريتاني ومقـ تل أحد حراسه وإصابة آخر

إعلام عبري: مجلس الحرب الإسرائيلي يوافق على إرسال وفد لمفاوضات باريس

الحكومة تقرر وقف تخفيف الأحمال الكهربائية خلال شهر رمضان

مؤتمر صحفي للحكومة لشرح تفاصيل صفقة شراكة استثمارية كبرى

إجراء عاجل من الخارجية الإيرانية تجاه دولة خليجية

الحكومة : الصفقة الاستثمارية تؤكد قدرة الاقتصاد على تجاوز الأزمات


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قمر وجميلة.. فاطمة ابنة محمد حماقي تشعل السوشيال ميديا بهذه الصور

بطريقة العربيات.. تدميس الفول بأسرار البائعين

لرمضان.. طريقة تخزين كفتة الأرز بخطوة واحدة

بدون فراخ أو بيض.. طريقة عمل البانيه الكداب تشعل السوشيال ميديا

فيديو

أرفض العمل مع روجينا.. هبة حسن تكشف أسباب تأخر مسيرتها الفنية

قفل اللعبة.. رامز جلال يستضيف نجوما جددا في برنامجه هذا العام

بلوجر مصرية شهيرة تشارك متابعيها لقطات لمنزلها بعد تعرضه للحريق

هيثم نبيل يكشف لـ صدى البلد كواليس فيلم عيسى

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عسكر

د.محمد عسكر يكتب: هل أصبحت غزّة ساحة تجارب لاستخدام الذكاء الاصطناعي في الحروب؟

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: أمريكا الراعي الرسمي للاحتلال

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: لولا دا سيلفيا الذى زارنا أخيرا

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: من الباب العالي إلى مصر

هند عصام

هند عصام تكتب: مقبرة الغرام

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: ماذا تريد أمريكا

خالد العيسوي

خالد العيسوي يكتب: مئوية محمد عبد الجواد.. مهنية وبر الوالدين

مني أحمد

منى أحمد تكتب: مصر جميلة 

اﻟﻤﺰﻳﺪ