تجسيد لاتجاهات التسويق الحديثة.. إشادة دولية بالشاشة خماسية الأبعاد بمطار القاهرة

عرض مطار القاهرة الدولي، الإعلان الترويجي الخاص بمؤتمر ومعرض المجلس الدولي للمطارات والمقرر إقامته في القاهرة في الفترة من 24 فبراير وحتي 1 مارس 2024 ، تحت رعاية رئيس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي ووزير الطيران المدني الفريق محمد عباس حلمي، علي الشاشة خماسية الأبعاد المتواجدة بين صالتي السفر والوصول بمبني الركاب رقم ٢ بمطار القاهرة الدولي.

جاء ذلك بحضور سكرتير عام المجلس الدولي للمطارات لإقليم إفريقيا علي التونسي واللجنة التنظيمية العليا لمؤتمر ومعرض المجلس الدولي للمطارات لقارة افريقيا وبالتعاون مع الشركة المتعاقدة لحق استغلال شاشات مطار القاهرة.

وأشاد علي التونسي بتواجد تلك الشاشة في مطار القاهرة الدولي والذي يعد أول واجهة للسياح والركاب القادمين إلي مصر والذي يتماشي مع أحدث الاتجاهات العالمية في مجال إدارة وتطوير المطارات وزيادة إيراداتها من خلال الأنشطة التسويقية الغير متعلقة بالطيران.

وتعد هذه هي المرة الأولي التي يتم فيها الإعلان عن مؤتمر دولي عن طريق تلك الشاشة التي تعد طفرة في مجال الدعايا وتقدم تجربة إعلانية مميزة للمتلقي علماً بأن تلك الشاشة هي الأولى من نوعها في مصر.

