علاقة لعنة الفراعنة بمرضه.. والمتحف المصري الكبير مشروع القرن الـ 21.. ولا يمكن تبليط هرم منكاورع.. أهم تصريحات زاهي حواس

كشف الدكتور زاهي حواس، عالم المصريات الكبير، خلال لقاء له لبرنامج “نظرة”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “حمدي رزق”، عن العديد من التفاصيل والأسرار الخاصة، حول مشروع “تبليط الهرم”، ولماذا تم رفض المشروع، إضافة إلى حملة الأثار المصرية لإستردادها، اضافة إلى الجهود التي تتم لإفتتاج المتحف المصري الكبير

وإليكم أبرز التصريحات.

سيدة نشرت الشائعة.. زاهي حواس: وزيري تسرع في الإعلان عن مشروع هرم منكاورع

أكد الدكتور زاهي حواس، عالم المصريات الكبير، أن تبليط هرم منكاورع أزمة أثيرت عبر منشور دونته سيدة على منصة إكس، حتى انتشرت الشائعة داخليا وخارجيا، مما أثارت جدلا واسعا.

وقال زاهي حواس، خلال لقاء له لبرنامج “نظرة”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “حمدي رزق”، إن الدكتور مصطفى وزيري تسرع في الإعلان عن مشروع منكاورع، مؤكدا أنه لم يعلن أي تفاصيل، خاصة أن المشروع يتطلب إزالة حجارة من هرم منكاورع.

وتابع عالم المصريات الكبير، أن الدكتور مصطفى وزيري لم ينتشل أو يبلط هرم منكاورع، ولم يتم وضع حجرا واحدا على الهرم، وما يزال على وضعه دون أي تحديثات، ومن الصعب استرجاع هذه الأحجار.

وأشار زاهي حواس إلى أن الأحجار الموجودة في الهرم جرانيتية، بمقدار7 مداميك موجودة من أيام الملك منكاورع، مؤكدا أن القوانين الدولية تنص على عدم تغييرالشكل العام للأثر.

زاهي حواس: لا يمكن تبليط هرم منكاورع أو وضع حجر زيادة عليه

أكد الدكتور زاهي حواس، عالم المصريات، أنه لا يمكن تبليط هرم منكاورع أو وضع حجر زيادة، مشيرا إلى أن العالم أجمع مهتم بالأهرامات المصرية، ومعرفة تفاصيل اخبارها.

وقال زاهي حواس، خلال لقاء له لبرنامج “نظرة”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “حمدي رزق”، إنه يعي تماما كل شئ عن هرم منكاورع، مؤكدا أنه لم يتم عرض نتائح اللجنة العلمية الخاصة بتطوير وكساء الهرم على اليونسكو"

ممر جمالوني

وتابع زاهي حواس، أن الحضارة المصرية القديمة، ما زالت تبهر العالم وتقدم له كل ماهو جديد، مؤكدا أنه تم الكشف عن ممر جمالوني بالوجه الشمالي للهرم الأكبر لهرم الملك خوفو بطول 7 أمتار وعرض 220 سم.

زاهي حواس: أتمنى عودة رأس نفرتيتي في افتتاح المتحف المصري الكبير

أكد الدكتور زاهي حواس، عالم المصريات، أتمنى من الإعلام تبني قناة فضائية حملة إعادة الأثار المنهوبة بشكل يومي، مشيرا إلى أنه سيتصدر للحملة بشكل شخصي.

وقال زاهي حواس، خلال لقاء له لبرنامج “نظرة”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “حمدي رزق”، إنه كان حلمه عودة القطع الفريدة مثل حجر رشيد ورأس نفرتيتي في افتتاح المتحف المصري الكبير.

عودة الأثار المسروقة

وتابع عالم المصريات الكبير، أن فرنسا وبريطانيا وراء هدم التاريخ ونهب الآثار وشراء القطع المسروقة، ولا بد أن يكون هناك جهود لعودة الأثار المسروقة.

زاهي حواس: المتحف المصري الكبير أهم مشروع في القرن الواحد والعشرين

أكد الدكتور زاهي حواس، عالم المصريات الكبير، أن المتحف المصري الكبير كان من المفترض أن يفتتح في 2015 لكن الأحداث الطارئة أجلت افتتاحه، مشيرا إلى أن المتحف المصري الكبير أهم مشروع في القرن الواحد والعشرين.

وقال زاهي حواس، خلال لقاء له لبرنامج “نظرة”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “حمدي رزق”، إنه أتمنى من الرئيس السيسي انتهاء المنطقة المحيطة بالمتحف، وبناء فنادق بجواره؛ لاستقبال السائحين من أجل الاستثمارات والعملة الصعبة.

وتابع عالم المصريات الكبير، أن توت عنخ آمون أهم كشف أثري في القرن الـ20، وأوبرا توت عنخ آمون تم كتابتها في خلال 3 شهور، مؤكدا أنه من المقرر أن تكون أحد فعاليات افتتاح المتحف المصري الكبير.

لعنة الفراعنة.. زاهي حواس يكشف تفاصيل مرضه

أكد الدكتور زاهي حواس، عالم المصريات، أن الكلمة التي يتم ترديدها وهي “لعنة الفراعنة”، ليس لها أي حقيقة علمية، مشيرا إلى أنه لا يعتقد ولا يؤمن بتلك الكلمة.

وقال زاهي حواس، خلال لقاء له لبرنامج “نظرة”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “حمدي رزق”، إنه أصبت بخشونة في الركبة، وتوجه لألمانيا من أجل العلاج، وانتشرت أنباء خلال تلك الفترة، بأنه يتم علاجي من لعنة الفراعنة وهو غير صحيح.

وتابع زاهي حواس، أن كلمة لعنة الفراعنة اشتهرت بعد العثور على قبر توت عنخ آمون.

زاهي حواس: قمت بعمل حملة بكل قنوات العالم لكشف أكاذيب فيلم كليوباترا

أكد الدكتور زاهي حواس، عالم المصريات، أنه بعد أن تم عمل فيلم كليوباترا، عملت على الوقوف ضد هذا العمل، وعملت حملة لكل قنوات العالم، لكشف الأكاذيب التي روج لها الفيلم.

وقال زاهي حواس، خلال لقاء له لبرنامج “نظرة”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “حمدي رزق”، أنهعملت على عمل فيلم بعنوان "الهرم المفقود"، مؤكدا أن هذا الفيلم حقق نجاحا كبيرا، وحصل على ملايين المشاهدات.

وتابع عالم المصريات الكبير، أنه عملت 23 محاضرة، في منتصف العام الماضي، في عدد من الولايات الأمريكية، وأكدت خلال تلك المحاضرات استحالة أن تكون "كليوباترا" سمراء اللون.

رسالة مهمة من زاهي حواس للمصريين لعودة الآثار المصرية بالخارج

أكد الدكتور زاهي حواس، عالم المصريات الكبير، أنه قمت بعمل وثيقة وكتبت بها الاسباب لعودة حجر رشيد، معلقا “عايز من كل مصري الدخول على الموقع الرسمي الخاص بي والتوقيع على وثيقة لعودة ححر رشيد، خاصة أنه احتاج لتوقيع مليون مواطن مصري”.

وقال زاهي حواس، خلال لقاء له لبرنامج “نظرة”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “حمدي رزق”، أنه “عايز حياة المتحف البريطاني ومتحف اللوفر اللي فيه القبة السماوية ضلمة”، مؤكدا أن من شجعني على الحملة هي رسالة من الرئيس السيسي لوزارة السياحة والأثار، وكان يتسائل عن ماذا تم في الحملة الوطنية التي يقوم بها زاهي حواس"، فكانت تلك الرسالة، انها أعطتني حماسة في استكمال الحملة.

وتابع عالم المصريات الكبير، أنه أكدت لوزارة السياحة والأثار على ضرورة تبني الحملة، مؤككدا أنه أتمنى من الأجهزة الإعلامية أن يكون هناك قناة تليفزيونية لتبني حملة الأثار المصرية المسروقة.