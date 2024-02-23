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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

وكيل تربية عين شمس: المرأة في الحضارة المصرية القديمة حظيت بمكانة عالية

جانب من الندوة
جانب من الندوة

نظم قسم التاريخ بكلية التربية جامعة عين شمس ندوة تحت عنوان "الشخصية المصرية وبداية التكوين"، بالتعاون مع لجنة التاريخ والآثار بالمجلس الأعلى للثقافة.

افتتحت الدكتورة صفاء شحاتة، عميد كلية التربية جامعة عين شمس، الندوة مشيرة إلى أهميتها لطلاب الكليات عامة وطلاب كلية التربية خاصة حيث انهم معلمي الغد ويقع علي عاتقهم مهمة غرس كل ما هو جميل بالشخصية المصرية والعمل علي تقويتها لمواجه التحديات.

وأوضحت الدكتورة هالة خلف وكيل الكلية، أن الندوة تأتى فى إطار لسلسة ندوات تثقيفية  بهدف التأكيد علي محددات الشخصية المصرية بأصولها والقيم الحاكمة لها وقوتها  وسماتها والتحديات التي تواجهها.

وتحدثت عن مكانة المرأة المصرية القديمة، وأوضحت أن المرأة في الحضارة المصرية القديمة كانت تحظي بمكانة عالية لم تحظي بها أي إمرأة بحضارات العالم القديمة الأخرى، وأن المرأة كان لها دورًا هامًا ومأثرا في المجتمع كملكة وسيدة أعمال وربة منزل وكان  دورها لا يقل عن دور الرجل، وأن دور المرأة في الحياة تمثل في أمرين: الأول حياتها الخاصة في المنزل، والثاني حياتها العامة في المجتمع، وهي رفيقة الرجل في رحلة الحياة، وساعده الأيمن في تأدية أعماله.

وأوضحت أن العديد من المصادر القديمة والحديثة تحدثت عن مكانة المرأة المصرية القديمة، وتمتُعها بكافة حقوقها.

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