برلمانى : مصر فضحت جرائم الاحتلال أمام العدل الدولية

أشاد النائب مجدى الأمير عضو مجلس النواب بكلمة مصر أمام محكمة العدل الدولية بشأن الانتهاكات الإسرائيلية تجاه الشعب الفلسطيني مؤكداً أنها كلمة تاريخية ونجحت مصر فيها فى كشف وفضح جرائم حكومة الاحتلال الإسرائيلى ضد الأشقاء الفلسطينيين فى قطاع غزة والضفة الغربية والقدس.



كما أشاد " الأمير " فى بيان له أصدره اليوم بجميع القضايا والملفات التى استعرضتها الدكتورة ياسمين موسى المستشارة القانونية بمكتب وزير الخارجية وممثلة مصر أمام محكمة العدل الدولية معتبرا مرافعة مصر أمام العدل الدولية بمثابة رسالة عاجلة للمجتمع الدولى بجميع منظماته ودوله بصفة عامة ولمنظمة الامم المتحدة ومجلس الأمن والولايات المتحدة الأمريكية بصفة خاصة لاتخاذ جميع الاجراءات لتنفيذ رؤية مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى للوقف الفورى للاعتداءات الوحشية والمجازر البشرية التى يقوم بها جيش الاحتلال الإسرائيلى ضد الشعب الفلسطيني الأعزل والوقف الفورى لخطط الاحتلال الاسرائيلى للتهجير القسري الفلسطينيين.



وقال النائب مجدى الأمير : إن موقف مصر الحاسم والواضح أمام محكمة العدل الدولية أكد للعالم كله أن مصر كانت ولاتزال وستظل تدافع بكل قوة عن القضية الفلسطينية مؤكداً أن مصر لن يهدأ لها بال حتى يحصل الشعب الفلسطيني على جميع حقوقه المشروعة وفى مقدمتها اقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية وإنهاء الاحتلال الإسرائيلى لكامل الاراضى الفلسطينية المحتلة وأن الدولة المصرية لن تسمح بتصفية القضية الفلسطينية ولن تسمح بتهجير الشعب الفلسطيني.