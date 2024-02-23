مهاجم بيراميدز: نعلم مدي صعوبة مباراة مازيمبي وقادرون على الفوز

قال الدولي الكونغولي فيستون ماييلي مهاجم نادي بيراميدز، إنه يعلم جيدا مدى صعوبة المواجهة أمام خصم بحجم مازيمبي و على أرضه. ووسط جماهيره، خاصة وأنه من أبناء مدينة لوبومباشي معقل مازيمبي ولعب كثيرا أمامه وفي ملعبه ويدرك مدى قوته، ولكنه يحمل الآن قميص بيراميدز الفريق القوي قاريا، والذي يلعب فقط من أجل الفوز والثلاث نقاط.

ويحل بيراميدز ضيفا على مازيمبي غدا السبت على استاد مازيمبي بمدينة لوبومباشي الكونغولية في إطار الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

أوضح ماييلي خلال المؤتمر الصحفي، أنه سبق له مواجهة مازيمبي كثيرا على نفس الملعب خاصة وأنه من أبناء نفس المدينة، وهو كلاعب محترف سيبذل قصارى جهده ولن يدخر شيئا في سبيل تحقيق الفوز على الفريق المصيف في ملعبه ووسط جماهيره، وبيراميدز سيلعب على الفوز وهو يعلم جيدا ما يقوله خاصة وأن الفريق يمتلك لاعبين على أعلى مستوى وبإمكانهم العودة للقاهرة بالثلاث نقاط والاقتراب خطوة كبيرة من العبور للدور المقبل في دوري أبطال أفريقيا.

أضاف ماييلي أن بيراميدز بمقدوره تكرار الانتصار على مازيمبي بعد الفوز عليه في الجولة الأولى بالقاهرة، والفريق أمامه ٩٠ دقيقة غاية في القوة سيسعى إلى الفوز فيها وحصد الثلاث نقاط المهمة التي ستضعه قريبا من التأهل للدور المقبل.