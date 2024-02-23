رئيس الإمارات يهنئ قيادات السعودية بـ يوم التأسيس

هنأ الرئيس الإماراتي محمد بن زايد آل نهيان، اليوم الجمعة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، بمناسبة يوم تأسيس السعودية.

وقال الرئيس الإماراتي، عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس": "أبارك لخادم الحرمين الشريفين وولي العهد الأمير محمد بن سلمان وأهلنا في المملكة العربية السعودية الشقيقة بمناسبة يوم التأسيس، داعياً الله تعالى أن يحفظ المملكة ويديم عليها العزة والمنعة".

وبعث عدد من قادة الدول، رسالة تهنئة الى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ، بمناسبة ذكرى يوم التأسيس.

وتحتفل السعودية في 22 فبراير من كل عام بيوم تأسيس المملكة، على يد الإمام محمد بن سعود عام 1139 هـ / 1727م، لتنطلق من عاصمتها الدرعية رحلة بناء دولة عظيمة قبل ثلاثة قرون.