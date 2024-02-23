عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

المجتمعات العمرانية: "رأس الحكمة" يساعد على استدامة التنمية وضخ العملة الصعبة.. فيديو

صفقة مشروع رأس الحكمة
صفقة مشروع رأس الحكمة

أكد الدكتور وليد عباس، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية، أن مشروع رأس الحكمة، سيساعد على استدامة التنمية وضخ دائم للعملة الصعبة في مصر بشكل مستمر.

txt

الإمارات تستثمر 35 مليار دولار لتطوير مدينة رأس الحكمة

txt

اتحاد الصناعات: العملة الصعبة من مشروع رأس الحكمة تعادل احتياطي المركزي

وأضاف "عباس" في مداخلة هاتفية مع قناة "إكسترا نيوز" أن الصفقة الاستثمارية الكبرى هي عبارة عن بناء مدينة كبرى وهو مشروع ضخم يشمل ميناء كبيرا وعدة مشروعات تساعد على تنمية وتطوير الصحراء واستيعاب الزيادة السكانية  في المناطق المجاورة وتطوير قطاع السياحة، مشيرًا إلى أن مشروع رأس الحكمة يتم العمل عليه منذ سنوات حيث دائمًا بحث تطوير الساحل الشمالي الكبير منذ 2014.

وأشار إلى الدولة قامت بتصميم كل البنى التحتية التي تخدم مشروع رأس الحكمة مثل الطرق والمطارات، لافتًا إلى أن الأهداف الاستراتيجية لهذا المشروع يتلخص في توفير فرص العمل وتنمية المناطق المجاورة وخفض التضخم.

 

المجتمعات العمرانية مشروع رأس الحكمة اتحاد الصناعات الزيادة السكانية الساحل الشمالي الدكتور وليد عباس الصفقة الاستثمارية الكبرى الصفقة الاستثمارية المجتمع هيئة المجتمعات العمرانية رئيس هيئة المجتمعات العمرانية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إسقاط الديون وانتعاشة للجنيه وانخفاض الأسعار.. مكاسب بالجملة لمصر من صفقة الإمارات الكبرى

بالأقدمية.. حقيقة سحب شارة قيادة منتخب مصر من محمد صلاح

مفاجأة.. فئات محرومة من معاشات مارس 2024 بالزيادة الجديدة

رد فعل مثير من خالد الغندور بعد فوز الأهلي على ميدياما الغاني

بعد إعلان الصفقة الكبرى.. انخفاض سعر الدولار في السوق السوداء إلى 56 جنيهًا

الحق اظبط التردد.. قناة مفتوحة لنقل مباراة الأهلى وميدياما بدوري أبطال أفريقيا

185 مليار دولار و170 مليون متر| تفاصيل صفقة الإمارات الكبري.. و"الحكومة" توجه رسالة للمصريين

رئيس الوزراء : الإمارات تضخ 150 مليار دولار للاستثمار في رأس الحكمة

ترشيحاتنا

اتحاد الصناعات: صفقة الشراكة مع الإمارات دليل أن مصر جاذبة للاستثمار

شراكة وليست بيعا.. تفاصيل الصفقة الأضخم في تاريخ مصر

الأهلي يفوز على ميدياما الغاني ويضمن التأهل لربع نهائي دوري أبطال إفريقيا

شهادة بعائد 30٪ والشراء في هذا الموعد | تفاصيل

الإمارات تستثمر 35 مليار دولار لتطوير مدينة رأس الحكمة

ربيع بائع البرتقال: شكيت في إسلامي بسبب هذه السيدة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

السيشوار في الثلاجة.. حيلة سحرية تفعلها دائما بعد معرفة نتائجها

غياب ماجدة زكي.. تفاصيل تكريمات المركز الكاثوليكي في حفل الافتتاح

أفضل روتين للعناية بالبشرة ليلا

هتلعب بالفلوس .. مواليد هذه الأبراج الأكثر حظا في المال والعمل

فيديو

فرص عمل وانتهاء أزمة الدولار.. تفاصيل أكبر صفقة استثمارية في مصر

ظاهرة جوية تتسبب في سقوط أمطار.. تحذير من الأرصاد

ضربوه.. سبب تعليق شاب سوري على عمود في لبنان.. فيديوجراف

وداع مؤثر أبكى متابعيه.. آخر كلمات هاني الناظر قبل رحيله.. فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عسكر

د.محمد عسكر يكتب: هل أصبحت غزّة ساحة تجارب لاستخدام الذكاء الاصطناعي في الحروب؟

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: أمريكا الراعي الرسمي للاحتلال

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: لولا دا سيلفيا الذى زارنا أخيرا

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: من الباب العالي إلى مصر

هند عصام

هند عصام تكتب: مقبرة الغرام

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: ماذا تريد أمريكا

خالد العيسوي

خالد العيسوي يكتب: مئوية محمد عبد الجواد.. مهنية وبر الوالدين

مني أحمد

منى أحمد تكتب: مصر جميلة 

اﻟﻤﺰﻳﺪ