انفراجة .. وكيل خطة النواب يعلق على أكبر صفقة فى تاريخ مصر

علق النائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، علي أكبر صفقة إستثمارية فى تاريخ مصر تم توقيعها اليوم، قائلا: إنه كان حاضرا للمؤتمر من بدايته إلى نهاية بالعاصمة الإدارية، معقبا: “كنا فى منتهي السعادة ونبارك للشعب المصري والدولة المصرية”.

وشكر النائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، خلال برنامج “اليوم” المذاع عبر فضائية “DMC”، الحكومة المصرية على بداية الإنفراجة الحقيقية للصعوبات الإقتصادية على العالم كله نتيجة التداعيات التي نراها، موضحا أن تلك الصفقة أكبر إستثمار مباشر فى تاريخ مصر.

وتابع النائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن هذا المشروع هو ضمن مشروع مصر للتنمية العمرانية المستدامة 2052، لتطوير عدد كبير من المناطق منها الأراضي الموجودة على ساحل البحر الأحمر وساحل البحر الأبيض.