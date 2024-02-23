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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

سفير القاهرة في جوبا: ندعم جهود حكومة جنوب السودان لإجراء الانتخابات

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

شارك السفير المصري في جنوب السودان، معتز مصطفى عبد القادر، اليوم الجمعة، في الاجتماع الذي نظمته بعثة الاتحاد الإفريقي في جوبا، للسفراء المعتمدين لدى جنوب السودان، مع وكيل السكرتير العام للأمم المتحدة لعمليات السلام Jean Pierre lacroix، والمبعوثة الخاصة للقرن الافريقي Hannah Tette.

وأفادت سفارة مصر في جنوب السودان، في بيان لها، بأن الملحق الدبلوماسي السعيد عزت، شارك أيضا في الاجتماع الذي شهد تبادل وجهات النظر حول مستقبل العملية السياسية في جنوب السودان مع تأكيد ضرورة مواصلة الدعم الدولي والإقليمي للدولة الناشئة. 

وأوضح البيان، أن السفير المصري حرص على التأكيد على ضرورة دعم وتشجيع الجهود الجارية من قبل الحكومة الجنوبية لإجراء الانتخابات بنهاية 2024.

وأكد السفير المصري كذلك على حاجة جنوب السودان لمختلف أوجه الدعم وخاصةً بناء قدرات الكوادر الجنوبية للتمكن من قيادة الدولة نحو مستقبل أكثر استقراراً .

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