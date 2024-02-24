استشاري أسري يُعدد أسباب الخيانة الزوجية وطرق تجاوز آثارها

قال الدكتور محمود القباني، أستاذ القانون والاستشاري الأسري، إن سفر الرجل لفترات طويلة خارج البلاد للعمل؛ يؤثر سلبا على العلاقة الزوجية، مطالبا الرجل بعدم إهمال زوجته عاطفيا لفترات طويلة.

وأضاف الدكتور محمود القباني، خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، تعدد الزوجات يعف الرجل من الوقوع في الحرام، مطالبا الزوجات بضرورة الابتعاد عن السوشيال ميديا؛ لعدم الوقوع في الخطأ، وكإجراء وقائي لها، ودرء الشبهات.

ونوه أستاذ القانون والاستشاري الأسري، بأن مواقع التواصل الاجتماعي أسهمت في تباعد الأزواج، والراجل بطبيعته تعددي، وبالتالي جعلت هذه الغريزة لدى الرجل، أن تكون نسبته في الخيانة أعلى من المرأة، وهذا لا يتنافى مع الشرع الذي أباح التعدد للرجل، ولكن في إطار معين.