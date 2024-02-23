حزب الله: مقـتل القيادي محمد عبد الرسول علوية بـ«مارون الرأس» جنوبي لبنان

أعلن حزب الله اللبناني، اليوم الجمعة، عن مقتل القيادي محمد عبد الرسول علوية (أبو علي) في منطقة مارون الرأس، جنوب لبنان.

وأوضح الإعلام الحربي في حزب الله، في بيان له، "بمزيد من الفخر والاعتزاز، تزف المقاومة الإسلامية، الشهيد المجاهد محمد عبد الرسول علوية "أبو علي" مواليد عام 1967، من بلدة مارون الرأس في جنوب لبنان، والذي ارتقى شهيدا على طريق القدس"، بحسب ما أورده موقع النشرة اللبناني.

يأتي ذلك، في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على جنوب لبنان، والمستمر منذ الثامن من أكتوبر الماضي، ما تسبب في مقتل وإصابة العشرات من الجانبين.