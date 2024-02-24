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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مندوب روسيا بالأمم المتحدة: مستعدون للقت.ال في أوكرانيا حتى النهاية

أرشيفية
أرشيفية

قال المندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي الجمعة، إن "روسيا مستعدة للقتال في أوكرانيا حتى النهاية، ويمكن للغرب أن يختار ما إذا كان يريد ذلك أو يريد إنقاذ شيء ما من هذا البلد".

وأضاف في كلمته التي نقلتها وكالات أنباء روسية: "أريد أن أؤكد: لا يزال من الممكن الحفاظ على أوكرانيا بشكل ما، ولكن يجب أن تكون أوكرانيا مسالمة ومحايدة، حيث لا يوجد تمييز أو كراهية لروسيا، ولا يتم تمجيد المجرمين النازيين، ولا يوجد منها أي شيء من هذا، لأنه هذا تهديد لروسيا. وهذه على وجه التحديد هي أهداف عمليتنا العسكرية الخاصة التي نسعى لتحقيقها هناك".

وتابع: "لذلك، فإن الخيار متروك للغرب الجماعي: هل سنحتاج إلى القتال حتى النهاية من أجل ذلك، ونحن نعرف كيف نفعل ذلك، أم أن المنطق السليم سيظل هو السائد في واشنطن ولندن وبروكسل، وعلى الأقل سيحاولون إنقاذ ما يمكن إنقاذه من أوكرانيا؟".

وهاجم المندوب الروسي الدائم في بداية اجتماع مجلس الأمن الدولي بشأن أوكرانيا، الغرب والدول المؤيدة لكييف، قائلا "إنه لا ينوي الاستماع إلى خطابات جميع الممثلين الأوروبيين الذين قاموا بالتسجيل، لأن خطاباتهم كانت مكتوبة على شكل نسخ كربونية".

وأضاف"أنا وأنت في قاعة مزدحمة، ليست القاعة مزدحمة فحسب، بل أيضا قائمة المتحدثين الذين ليسوا أعضاء في مجلس الأمن، والذين يطلقون على أنفسهم وزراء خارجية الدول الأوروبية. وفي الاتحاد الأوروبي، مع استثناءات نادرة، ليست هناك سياسة خارجية مستقلة خاصة ببلد معين".

وعليه، بحسب قوله، "لا يوجد وزراء خارجية، لكن هناك مسؤولين يتظاهرون بذلك".

وأشار أن "السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي برمتها في أيدي بروكسل، وبروكسل بدورها في أيدي واشنطن".

وتساءل نيبينزيا: "أجيبوني على سؤال بلاغي: ما هي القيمة المضافة التي قد تحملها خطابات هؤلاء المسؤولين، غير فرصة التباهي على شاشات التلفزيون في بلدانهم، والتعبير عن الدعم غير المشروط والثابت لعملائهم في كييف؟".

ولفت إلى أن هناك ممثلا للاتحاد الأوروبي لدى الأمم المتحدة في نيويورك، وأضاف: "يمكنه التحدث نيابة عن الجميع".

الأمم المتحدة مجلس الأمن روسيا أوكرانيا نيويورك

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