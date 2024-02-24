الجمهورية: جذب استثمارات أجنبية ضخمة يؤكد ثقة الكيانات الكبرى في الاقتصاد المصري

أكدت صحيفة "الجمهورية" أن نجاح الدولة المصرية في جذب استثمارات أجنبية ضخمة يؤكد ثقة الكيانات الاستثمارية الكبرى في الاقتصاد المصري وقدرته على تخطي التحديات، بالإضافة إلى أنها توفر مئات الآلاف من فرص العمل وتساهم في انتعاش الاقتصاد الوطني.



وذكرت الصحيفة - في افتتاحية عددها الصادر اليوم /السبت/ بعنوان (الاستثمار.. ثمرة الاستقرار) - أن جذب الاستثمار هو ثمرة مباشرة للاستقرار.. مضيفة أن الصفقة الاستثمارية الضخمة التي تم إبرامها تأتي ثمرة للرؤية الثاقبة للقيادة السياسية، التي حققت سبل الأمن والاستقرار، وأرست قواعد البنية الأساسية التي فتحت الأبواب أمام الاستثمارات المحلية والعالمية.



وأشارت إلى أن هذه الصفقة المبشرة بداية لعدة صفقات استثمارية تعمل الحكومة عليها حاليا لزيادة موارد الدولة من العملة الصعبة.



وأوضحت "الجمهورية" أن الأمن والاستقرار اللذان تنعم بهما مصر، هما جسر العبور إلى التنمية والازدهار، وهما أساس تدفق الاستثمارات الإقليمية والدولية، وإبرام أكبر صفقة استثمار مباشر من خلال شراكة استثمارية مع كيانات كبرى في ضوء جهود الدولة لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر وزيادة موارد الدولة من النقد الأجنبي.

