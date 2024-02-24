لإنتاج ذخائر المدفعية .. بريطانيا تخصص أكثر من 300 مليون دولار لـ أوكرانيا

أعلنت وزارة الدفاع البريطانية، عن تخصيص أكثر من 300 مليون دولار لكييف خلال العام المقبل، وذلك لتعزيز إنتاج ذخائر المدفعية التي يشتد حاجة القوات الأوكرانية إليها، بعد عامين من اندلاع الحرب الروسية.

وحسب وكالة “فرانس برس”، قال وزير الدفاع جرانت شابس في بيان صادر عنه إن القوات المسلحة الأوكرانية استعادت “رغم كل الصعاب” أجزاء كبيرة من الأراضي التي سيطرت عليها روسيا في غزوها عام 2022.

وأضاف: "لكنهم لا يستطيعون الفوز في هذه المعركة دون دعم المجتمع الدولي، ولهذا السبب نواصل القيام بكل ما يلزم لضمان أن تتمكن أوكرانيا من مواصلة الكفاح نحو النصر".

وقالت وزارة الدفاع إن التمويل الجديد سيتم استخدامه "لشراء وتنشيط سلاسل التوريد لإنتاج ذخائر المدفعية التي تشتد الحاجة إليها لتعزيز احتياطيات أوكرانيا".

وأضافت الدفاع أن أوكرانيا "اشتهرت بشكل خاص باستخدامها الفعال للغاية لمدفعيتها"، والتي "أثبتت أهميتها لنجاحاتها في ساحة المعركة، مما أدى باستمرار إلى إضعاف القوات الروسية ومنعها من تحقيق اختراقات كبيرة".