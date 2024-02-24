عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

نائب في طلب إحاطة: سوق الطاقة الجديدة والمتجددة قادر على توفير النقد الأجنبي

مجلس النواب
مجلس النواب

تقدم النائب أحمد بهاء شلبي، عضو مجلس النواب، ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن، بطلب احاطة للدكتور حنفى جبالي، رئيس مجلس النواب، موجه للدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بشأن اندثار سوق الطاقة الجديدة والمتجددة وخاصة فى المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.


وقال النائب أحمد بهاء شلبي، إنه في إطار الأزمة الحالية من صعوبة توفير الطاقة وكثرة إنقطاع الكهرباء طبقا للتحديات الاقتصادية الحالية، وفي إطار تمتع مصر بالموارد الطبيعية اللازمة للريادة في قطاع الطاقة الجديدة والمتجددة، الا أن المنظومة والتطبيق العملي للاستفادة بذلك حالت دون الاستفادة بهذا القطاع وتحقيق الريادة فيه؛ متمثلة في الإجراءات والتعريفة المحددة من قبل وزارة الكهرباء.


وأكد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن، أن هناك تحديات كبيرة يواجهها سوق الطاقة الجديدة والمتجددة خاصة في مجال الطاقة الشمسية مما قد يتسبب في إندثاره من قبل ولادته، وهذا الأمر يترتب عليه فقدان مصدر من مصادر الطاقة المتجددة الذي يحقق الوفر في النقد الأجنبي من تقليل نفقات توليد الكهرباء عبر المنتجات البترولية.


 وأضاف عضو مجلس النواب، أن لا شك أن التكفلة الحالية للشبكة وسعر الشراء الذي تتحمله الوزارة أصبح لا يتناسب مع حجم الاستثمار والمدة السابق تحديدها للوصول الى نقطة التعادل؛ وهو الأمر الذي يتسبب في هجرة سوق الطاقة الشمسية رغم أن هذا السوق في حال إعادة النظر في منظومته وسعر الشراء ودعمه بصور مختلفة مما يقلل تكلفة انشائه ويحقق العائد المرجو منه للمُنتج أو المستثمر وسيكون مصدر توفير في استخدام المنتجات البترولية في توليد الطاقة بالمحطات الرئيسية.


وطالب النائب أحمد بهاء شلبي، بإحالة طلب الإحاطة الى لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب لدراسته وبحث ما ورد به

مجلس النواب البرلمان أخبار البرلمان الطاقة المتجددة وزارة الكهرباء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تراجع إلى مستويات تاريخية| انهيار أسعار الذهب والدولار بعد إعلان الصفقة الكبرى

10 جنيهات مرة واحدة|انهيار الدولار بالسوق السوداء بعد توقيع اتفاقية رأس الحكمة

رمضان صبحي يثير الجدل بهذا المنشور.. شاهد

مصطفى يونس: هداف الزمالك هيروح الأهلي.. وطارق يحيى يرد: متعودين على الكباري

خبر صادم لتجار الدولار بالسوق السوداء

دعاء ليلة النصف من شعبان مفاتيح الجنان.. أدركها بـ5 كلمات مع أذان المغرب

إعلان صفقة الاستثمار الكبرى| انخفاض حاد للدولار بالسوق الموازي

تحذير عاجل| ظهور العين الحمراء في الصور يشير لهذا المرض

ترشيحاتنا

ماذا يستفيد المواطن من صفقة رأس الحكمة؟ برلماني يجيب

وزير التربية والتعليم يصل المنوفية لتفقد وافتتاح عدداً من المدارس

ستروين C5 ايركروس 2024 "أعلى فئة" بحالة الزيرو .. اعرف سعرها

هل تقبل محكمة القضاء الإداري اليوم استبعاد نقيب المحامين من الانتخابات؟

ليلى أحمد زاهر تستعرض أناقتها برفقة خطيبها هشام جمال| شاهد

صفقة تبادلية.. إبراهيم سعيد: الأهلي يعرض هذا اللاعب مقابل ضم نجم بيراميدز والأولمبي


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ليس خيالا.. اختراع جديد للسفر عبر الزمن بهذه الطريقة

زوجة ماجد المصري تفاجئ متابعيها بإطلالة جريئة| شاهد

تحذير عاجل| ظهور العين الحمراء في الصور يشير لهذا المرض

القوس المنغولي.. علماء يكتشفون لغز سور ترابي وخندق و34 هيكل غامض

فيديو

دور مختلف .. هبة حسن تكشف عن أعمالها القادمة |خاص

اللي بيحصل ده قلة أدب وتطاول.. يوتيوب يحذف أغنية حسام حبيب «كدابة»

أحمد سلامة يكشف سر غياب ابنته سارة عن التمثيل لفترة

السر فى قطعة القماش.. سبب قتل مدرس الفيزياء طالب الدقهلية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عسكر

د.محمد عسكر يكتب: هل أصبحت غزّة ساحة تجارب لاستخدام الذكاء الاصطناعي في الحروب؟

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: أمريكا الراعي الرسمي للاحتلال

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: لولا دا سيلفيا الذى زارنا أخيرا

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: من الباب العالي إلى مصر

هند عصام

هند عصام تكتب: مقبرة الغرام

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: ماذا تريد أمريكا

خالد العيسوي

خالد العيسوي يكتب: مئوية محمد عبد الجواد.. مهنية وبر الوالدين

مني أحمد

منى أحمد تكتب: مصر جميلة 

اﻟﻤﺰﻳﺪ