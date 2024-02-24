نائب في طلب إحاطة: سوق الطاقة الجديدة والمتجددة قادر على توفير النقد الأجنبي

تقدم النائب أحمد بهاء شلبي، عضو مجلس النواب، ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن، بطلب احاطة للدكتور حنفى جبالي، رئيس مجلس النواب، موجه للدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بشأن اندثار سوق الطاقة الجديدة والمتجددة وخاصة فى المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.



وقال النائب أحمد بهاء شلبي، إنه في إطار الأزمة الحالية من صعوبة توفير الطاقة وكثرة إنقطاع الكهرباء طبقا للتحديات الاقتصادية الحالية، وفي إطار تمتع مصر بالموارد الطبيعية اللازمة للريادة في قطاع الطاقة الجديدة والمتجددة، الا أن المنظومة والتطبيق العملي للاستفادة بذلك حالت دون الاستفادة بهذا القطاع وتحقيق الريادة فيه؛ متمثلة في الإجراءات والتعريفة المحددة من قبل وزارة الكهرباء.



وأكد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن، أن هناك تحديات كبيرة يواجهها سوق الطاقة الجديدة والمتجددة خاصة في مجال الطاقة الشمسية مما قد يتسبب في إندثاره من قبل ولادته، وهذا الأمر يترتب عليه فقدان مصدر من مصادر الطاقة المتجددة الذي يحقق الوفر في النقد الأجنبي من تقليل نفقات توليد الكهرباء عبر المنتجات البترولية.



وأضاف عضو مجلس النواب، أن لا شك أن التكفلة الحالية للشبكة وسعر الشراء الذي تتحمله الوزارة أصبح لا يتناسب مع حجم الاستثمار والمدة السابق تحديدها للوصول الى نقطة التعادل؛ وهو الأمر الذي يتسبب في هجرة سوق الطاقة الشمسية رغم أن هذا السوق في حال إعادة النظر في منظومته وسعر الشراء ودعمه بصور مختلفة مما يقلل تكلفة انشائه ويحقق العائد المرجو منه للمُنتج أو المستثمر وسيكون مصدر توفير في استخدام المنتجات البترولية في توليد الطاقة بالمحطات الرئيسية.



وطالب النائب أحمد بهاء شلبي، بإحالة طلب الإحاطة الى لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب لدراسته وبحث ما ورد به