في الذكرى الثانية للحرب.. أوكرانيا تعلن إسقاط ثاني طائرة تجسس روسية

أعلنت أوكرانيا، عن إسقاط طائرة تجسس عسكرية روسية من طراز A-50، وهو ثاني إسقاط من نوعه خلال ما يزيد قليلاً عن شهر.

وحسب هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي”، قالت مصادر عسكرية أوكرانية إن الطائرة أصيبت بين مدينتي روستوف أون دون وكراسنودار الروسيتين، على بعد أكثر من 200 كيلومتر من خط المواجهة.

وأضافت أن خدمات الطوارئ عثرت على شظايا طائرة في منطقة كانيفسكوي وأخمدت حريقًا مشتعلًا.

ولم تعلق روسيا على هذا الأمر، في وقت تمر الذكرى الثانية على غزو موسكو لأوكرانيا اليوم السبت.

وشكر قائد القوات الجوية الأوكرانية ميكولا أوليشوك خدمته والاستخبارات العسكرية للمساعدة في إسقاط الطائرة - وهي طائرة كشف رادار بعيدة المدى -، مشيرًا إلى أن الحادث تزامن مع عطلة عسكرية روسية رئيسية.

وفي الوقت نفسه، أشارت قناة “تيليجرام” متحالفة مع الجيش الروسي إلى أن الطائرة ربما سقطت نتيجة نيران صديقة. وكتب مقاتل: "في الوقت الحالي من غير المعروف من أسقطها".

وكانت أوكرانيا قد ذكرت أنها أسقطت طائرة من طراز A-50 في 14 يناير الماضي.