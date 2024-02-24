أتمنى حلا للغز.. حسن المستكاوي يوجه رسالة لبيراميدز قبل مواجهة مازيمبي

وجه حسن المستكاوي، الناقد الرياضي رسالة لبيراميدز قبل مواجهة مازيمبي في دوري الابطال.

وكتب عبر أكس: "‏لابديل عن الفوز أمام بيراميدز في مواجهة مازيمبي . "لابديل عن الفوز “ جملة عجيبة . فأصل كرة القدم اللعب للفوز . نعم هناك حالات استثنائية لكن استخدام هذا التعبير لعقود من الزمن صدر لفرقنا وللاعبينا ولجماهيرنا أن الفوز أمامنا والخصم مثل البحر وراءنا . أرجو الفوز لبيراميدز وأتمني حلا للغز الفريق . لاعبون ماهرون وامكانيات واستقرار ونتائج لاتتناسب . انتفض يابيراميدز فالوقت يمضي”.

وعلي الجانب الآخر تردّدت أنباء حول انتقال رمضان صبحي إلى الناديين الزمالك والأهلي، مع وجود اتفاقات وأحاديث من قبل الإدارتين للتشاور حول مصير رمضان صبحي، وتساءلت الجماهير حول مدى صحة تلك الأخبار، وهل سينتقل رمضان صبحي للقلعة الحمراء أم البيضاء؟

انتقال رمضان صبحي للقلعة الحمراء

ووفقًا للمصادر، فإنه يوجد بعض المسئولين البارزين في إدارة النادي الأهلي، يرغبون في رجوع اللاعب رمضان صبحي للقلعة الحمراء، إلا أن مجلس إدارة النادي طلب معرفة رأي الجهاز الفني.