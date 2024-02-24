حريق ضخم بالقرب من مستشفى «أنا وطفلي» باليمن

اندلع حريق ضخم في موقف مستشفى “أنا وطفلي” قرب جولة سبأفون شارع الزبيري بالعاصمة صنعاء في اليمن.

وشن طيران العدوان الأمريكي البريطاني على اليمن في وقت سابق 3 غارات على منطقة رأس عيسى في مديرية الصليف بمحافظة الحديدة اليمنية.

وبالأمس؛ أعلن الحوثيون تنفيذ ثلاث عمليات عسكرية نوعية، الأولى أطلقت خلالها القوة الصاروخية وكذلكَ سلاحُ الجوِّ المسيرُ عدداً من الصواريخِ الباليستيةِ والطائراتِ المسيرةِ على أهدافٍ مختلفةٍ للعدوِّ الصهيونيِّ في منطقةِ أمِّ الرشراشِ جنوبيَّ فلسطينَ المحتلةِ.

وقال الحوثيون في بيان لهم: “فيما جاءت العملية الثانية في خليجِ عدن، حيث نفذت القوات البحرية عمليةَ استهدافٍ لـ سفينةٍ بريطانيةٍ ( ISLANDER ) في خليجِ عدن، وذلك بعددٍ من الصواريخِ البحريةِ المناسبة، أصابتْها بشكلٍ مباشرٍ، ما أدى إلى نشوبِ الحريقِ فيها بفضلِ الله”.

وأضاف البيان: “أما العمليةُ الثالثةُ، فقد تمَّ خلالَها استهدافُ مدمرةٍ أمريكيةٍ في البحرِ الأحمرِ بعددٍ من الطائراتِ المسيرة”.

وختم الحوثيون البيان قائلين: “مستمرون في تنفيذِ واجباتنا الدينيةِ والأخلاقيةِ والإنسانيةِ تجاهَ الشعب الفلسطينيِ ودفاعاً عن اليمن العزيز في مواجهة العدوان الأمريكيِ البريطاني، وعملياتنا العسكريةَ لن تتوقفَ إلا بتوقفِ العدوان ورفع الحصار عن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة”.

