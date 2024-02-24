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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

انفوجراف.. معلومات تهم كل المصريين عن صفقة رأس الحكمة

صدى البلد

نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء انفوجراف عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك بشان صفقة رأس الحكمة.

وأوضح الانفوجراف أنه سيتم تخصيص قطعة أرض للمطور العقاري تحصل الدولة  مقابلها علي مقابل مادي وحصة من الأرباح. 

وأشار الانفوجراف إلى أنه سيدخل خزينة الدولة 35 مليار دولاراستثمار أجنبي مباشر تدخل للدولة المصرية في غضون شهرين ..و 35% من أرباح المشروع .

وأوضح ان حجم مشروع هو الأضخم على الإطلاق يمثل مدينة كاملة وهي "رأس الحكمة الجديدة" التي ستصل مساحتها إلى 170.8 مليون متر مربع أي أكثر من 40 ألفًا و600 فدانوسيتضمن أحياء سكنية لكل المستويات وفنادق عالمية على أعلى مستوى ومنتجعات سياحية ومشروعات ترفيهية عملاقة بالإضافة إلى جميع الخدمات.

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