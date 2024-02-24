أمن الجيزة يكشف تفاصيل مشاجرة داخل موقع تصوير فيلم سينمائي شهير

كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، بإشراف اللواء هشام ابو النصر مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة، ملابسات مشاجرة نشبت داخل موقع تصوير خاص بأحد الأفلام السينمائية، حيث تبين إصابة أحد أعضاء فريق التصوير.

تفاصيل مشاجرة داخل موقع تصوير فيلم سينمائي

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، إخطارا من غرفة عمليات النجدة تضمن ورود بلاغا بنشوب مشاجرة داخل موقع تصوير فيلم سينمائي في نطاق منشأة القناطر، وعلى الفور وجه اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة بسرعة الانتقال والفحص وكشف الملابسات.

بالانتقال والفحص، تبين من التحريات التي أجريت بإشراف اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية في الجيزة، نشوب مشاجرة بين مساعد تصوير ومساعدي إنتاج وذلك بسبب مشادة كلامية حدثت بين ثلاثتهم بسبب خلافات تطورت إلى مشاجرة وتعدى بالأيدي وإصابة الأول.

تحرر المحضر اللازم وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإخطار النيابة العامة في الجيزة لمباشرة التحقيقات.