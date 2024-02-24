بعد "رأس الحكمة".. إعلامي يعلن عن مشروع جديد في الساحل الشمالي

قال الإعلامي خالد أبو بكر إن هناك مشروعات جديدة ستعلن عنها مصر قريبًا، بعد إعلان صفقة تطوير "رأس الحكمة" مع الإمارات.

وقال أبو بكر خلال برنامجه "كل يوم" عبر شاشة "ON E" إن مشروع رأس الحكمة بداية لسلسلة من المشروعات التي ستقام في الساحل الشمالي الغربي، مضيفًا أن مشروع رأس الحكمة مشروع واحد ضمن 4 مشروعات أخرى: "هناك صفقات سيعلن عنها في الساحل الشمالي الغربي على البحر المتوسط قريبًا".

وأكد الإعلامي خالد أبو بكر أن مشروع رأس الحكمة هو جزء من مجموعة مشروعات ستُقام على البحر المتوسط والبحر الأحمر، مشيرًا إلى أن هناك مشروع خليجي جديد قيد الإعداد.

تلتزم الشركة "القابضة" - ADQ الإماراتية بتحويل منطقة رأس الحكمة إلى واحدة من أهم الوجهات الساحلية الفاخرة والأكثر جاذبية في مصر، وفق تصريحات العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة محمد حسن السويديز

قال السويدي - في بيان للإعلان عن خطط الشركة لاستثمار 35 مليار دولار في مصر، أوردته وكالة الأنباء الإماراتية (وام): "تعتبر القابضة - ADQ - شريكا استثماريا على المدى الطويل لجمهورية مصر العربية، وأثبتت تجربتنا الفريدة قدرتنا على انتقاء استثمارات نوعية تتماشى مع إطارنا الاستثماري وتعود بالنفع على الاقتصاد الوطني".



يأتي الاستثمار في منطقة رأس الحكمة ضمن التزامنا بتحويل المنطقة إلى واحدة من أهم الوجهات الساحلية الفاخرة والأكثر جاذبية في مصر عبر تمكين مشاريع التطوير والبنية التحتية الحيوية، وذلك من خلال العمل مع شركاء مثل مدن العقارية ومجموعة طلعت مصطفى، لخلق فرص عبر قطاعات متعددة في الاقتصاد المصري المتنوع". وستستحوذ "القابضة" - ADQ - وهي شركة استثمارية قابضة في إمارة أبوظبي - على حقوق تطوير مشروع رأس الحكمة مقابل 24 مليار دولار بهدف تنمية المنطقة لتصبح واحدة من أكبر مشاريع تطوير المدن الجديدة من خلال ائتلاف خاص.

بداية، ستقوم "القابضة" - ADQ - بتحويل 11 مليار دولار من الودائع التي سيتم استخدامها للاستثمار في مشاريع رئيسية في جميع أنحاء مصر لدعم نموها الاقتصادي وازدهارها.

يمثل هذا الاستثمار المهم خطوة محورية نحو ترسيخ مكانة رأس الحكمة كوجهة رائدة من نوعها لقضاء العطلات على شواطئ البحر الأبيض المتوسط، ومركز مالي ومنطقة حرة مجهزة ببنية تحتية عالمية المستوى لتعزيز إمكانات النمو الاقتصادي والسياحي في مصر، وفق البيان الإماراتي.



وأضاف أن الحكومة المصرية ستحتفظ بحصة قدرها 35% في مشروع تطوير رأس الحكمة وستكون منطقة رأس الحكمة، التي تمتد على مساحة تزيد عن 170 مليون متر مربع، بمثابة مدينة من الجيل التالي التي تتألف بشكل رئيسي من المرافق السياحية ومنطقة حرة ومنطقة استثمارية، إلى جانب توفر المساحات السكنية والتجارية والترفيهية بالإضافة إلى سهولة الاتصال المحلي والدولي من المنطقة.