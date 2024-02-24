دوري الأبطال إفريقيا| الوداد يهزم جالاكسي البوتسواني ويُحيي آماله في التأهل

حقق فريق الوداد الرياضي فوزًا مهمًا على مضيفه جوانينج جالاكسي البوتسواني، بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت اليوم ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال إفريقيا لعام 2024.

ونجح بدر كادارين في تسجيل هدف الوداد الوحيد في الدقيقة الخامسة والأربعين، وهو هدف الفوز الذي جاء في اللحظات الأخيرة من الشوط الأول.

وبهذه النتيجة، ارتفع فريق الوداد إلى المركز الثالث في جدول ترتيب المجموعة، حيث يمتلك نفس عدد النقاط الست مع سيمبا التنزاني. في المقابل، ودع جوانينج جالاكسي البطولة بعد أداءه المتواضع الذي جلب له فقط 4 نقاط في المركز الأخير.

وأحيا فريق الوداد الرياضي، أمله في التأهل لدور الثمانية في دوري أبطال إفريقيا، حيث سعى بجدية للتألق خلال المواسم الثمانية الأخيرة وتحقيق اللقب مرتين في عامي 2017 و 2022.