القليوبية .. خروج 18 مصابا فى حادث الطريق الزراعي السريع

أكد مصدر طبي بمستشفى قليوب بالقليوبية، التي استقبلت 23 حالة إصابة جراء حادث تصادم على الطريق الزراعي ، خروج 18 حالة من المستشفى بعد تلقيهم الرعاية الصحية اللازمة فيما تمكث 5 حالات بالمستشفى بينهم حالة بالعناية المركزة لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

كان قد شهد طريق القاهرة الإسكندرية الزراعي، بمنطقة مزلقان قلما دائرة مركز شرطة قليوب، حادث تصادم بين أتوبيس مع سيارة نقل وتروسيكل موتوسيكل شرطة، ما أسفر عن إصابة 23 شخص، جرى نقلهم لمستشفي قليوب لتلقي العلاج، وتمكن رجال الإدارة العامة لمرور القليوبية، من إعادة الحركة المرورية علي الطريق وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقي اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، إخطارا من العميد محمد البطوطي مدير الإدارة العامة لمرور القليوبية، يفيد ورود بلاغ بوقوع حادث تصادم بمنطقة مزلقان قلما دائرة مركز شرطة قليوب بين أتوبيس وسيارة نقل وتروسيكل.

انتقلت قوات الأمن ورجال المرور لمكان الحادث، وبالمعاينة والفحص تبين وقوع حادث اصطدام بين أتوبيس وسيارة نقل وتروسيكل موتوسيكل شرطة بمنطقة مزلقان قلما دائرة مركز شرطة قليوب وأسفر الحادث عن إصابة 23 شخص، جرى نقلهم لمستشفي قليوب.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، وتمكن رجال الإدارة العامة لمرور القليوبية من إعادة الحركة المرورية علي الطريق.