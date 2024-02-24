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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

إعادة الحركة المرورية إلى طبيعتها على الطريق الزراعي السريع بعد توقفها إثر حادث تصادم

تصادم
تصادم

عادت الحركة المرورية لطبيعتها على طريق القاهرة الإسكندرية الزراعى السريع عقب توقفه قرابة نصف ساعة بسبب حادث تصادم أتوبيس بسيارة نقل وتروسيكل، عند منطقة مزلقان قلما، ما أسفر عن إصابة 23 شخصا، جرى نقلهم لمستشفى قليوب لتلقي العلاج، ودفعت أجهزة مدينة قليوب بمعدتها لرفع اثار الحادث وتيسير الحركة المرورية أمام المواطنين. 


وشهد طريق "القاهرة - الإسكندرية الزراعي"، بمحافظة القليوبية، حادث تصادم أتوبيس بسيارة نقل وتروسيكل، عند منطقة مزلقان قلما، ما أسفر عن إصابة 23 شخص، جرى نقلهم لمستشفى قليوب لتلقي العلاج، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.


تلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، اخطارا من عمليات النجدة، يفيد ورود بلاغ من الأهالي بوقوع حادث تصادم بمنطقة مزلقان قلما بطريق "القاهرة - الإسكندرية الزراعي"، بمحافظة القليوبية.


وعلى الفور انتقلت قوة أمنية لمكان الواقعة، وبالمعاينة والفحص تبين وقوع حادث تصادم أتوبيس بسيارة نقل وتروسيكل، بمنطقة مزلقان قلما بالطريق الزراعي بالقليوبية، وأسفر الحادث عن إصابة 23 شخص وجرى الدفع بـ 6 سيارات إسعاف، وجرى نقلهم لمستشفى قليوب لتلقي العلاج.

الحركة المرورية القاهرة الإسكندرية الزراعي القليوبية مزلقان قلما

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