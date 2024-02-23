ضبط تشكيل عصابي للاتجار بالمواد المخدرة والأسلحة في القليوبية

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية من ضبط تشكيل عصابي تخصص في الاتجار بالمواد المخدرة، وسرقة بالإكراه، وحيازة أسلحة نارية واستعراض قوة بدائرة قسم ثان بنها.

ووردت معلومات إلى اللواء محمد السيد مدير المباحث الجنائية بالقليوبية من المقدم أحمد سامي رئيس مباحث قسم ثان بنها، بقيام تشكيل عصابي مكون من 3 أشخاص وهم: "مصطفي" وشهرته مصطفي اوكا، و"درويش.ي" و"محمد" ، تخصصوا في الاتجار في المواد المخدرة، وسرقة بالإكراه، وحيازة اسلحة نارية واستعراض قوة، متخذين دائرة القسم مسرحا لمزاولة نشاطهم الاجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة اللازمة بقيادة النقيب مصطفي الديب معاون اول قسم ثان بنها تم ضبط المتهمين وبحوزتهما، كمية من نبات البانجو والحشيش، وسلاح ناري بندقية، ومبلغ مالي.

وبمواجهتهما، اقروا جميعا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والسلاح الناري لحماية نشاطهم الإجرامي، والمبلغ المالي حصيلة تجارتهما الآثمة.

وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، وأمرت بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات.