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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

التحالف الوطني يطلق قافلة عيون لفحص أهالى قرية كفر مويس بالقليوبية| شاهد

جانب من القافلة
جانب من القافلة

أطلقت الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الإجتماعية ، قافلة تنموية جديدة بمحافظة القليوبية ، ضمن جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، حيث تم تنظيم قافلة طبية لاكتشاف مرضى العيون بقرية كفر مويس التابعة لمركز بنها.

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اقبالا كبيرا من الأهالى على القافلة

وشهدت القافلة اقبالا كبيرا من أهالى القرية الذين توافدوا لإجراء الكشف الطبى بالمجان منذ أن بدأت القافلة أعمالها ، موجهين الشكر للتحالف الوطنى للعمل التنموى على جهوده وتقديم الخدمات الطبية للقرى الأكثر احتياجا.

 

القافلة تستهدف رفع معاناة المواطنين بالقرية

وقال أحد المواطنين أن القافلة تعد نموذجا رائع لرفع معاناة المواطنين خاصة المناطق البعيدة عن المستشفيات ، مؤكدين أن القرية تبعد عن المستشفيات بمدينة بنها مما يعد ارهاقا على الحالات المرضية.
من جانبها أكدت بوسى جوزيف مسؤول القافلة بالهيئة القبطية الإنجيلية أن القافلة قامت القافلة بتوقيع الكشف الطبي على عدد كبير من الحالات وصرف العلاج للحالات المرضية بالمجان ، وعمل النظارات الطبية للمواطنين بعد توقيع الكشف الطبى عليهم.

فحص مسببات أمراض العيون للحالات المرضية

وأشارت إلى إن القافلة تفحص مسببات أمراض العيون، وتحول الحالات التي تحتاج إلى عمليات بالإضافة لإجراء عمليات تصحيح الإبصار بأفضل المعدات الطبية مع توزيع الأدوية والنضارات منعا لانتشار فقدان البصر في القرى ، كما شملت القافلة علي تقديم حزمة من التدخلات بدأت  بتقديم فحوصات دقيقة للعيون باستخدام الأجهزة  الطبية المختلفة وتوفير خدمات إعداد  النظارات الطبية وذلك بتواجد أخصائي بصريات.  
كما تم تحويل الحالات المكتشفة  إصابتها  بالمياه  البيضاء والحول وعدد كبير  من أمراض  أخري  تحتاج إلى تدخلات جراحيه الي المستشفيات المختلفه لإجراء الجراحات.

صحة القليوبية توجه بتوفير المستلزمات الطبية للمرضى

فى سياق متصل أكد الدكتور حمودة الجزار وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، أنه لا تهاون مع المقصرين ومصلحة المريض أولى الاهتمامات، مشيرا خلال اجتماع طارئ مع مديري الإدارات الصحية إلى ضرورة التواجد الميداني والنزول لمتابعة العمل من داخل المنشآت الصحية وليس من المكاتب.
وقال الجزار إنه أجرى خلال الساعات الماضية جولات مرورية مفاجئة على بعض الوحدات التابعة لإداره طوخ والقناطر الخيرية وبنها، إذ عرضت الملاحظات التي جرى رصدها للعمل على تلافيها.
كما أكد ضرورة المتابعة المستمرة واليومية على مدار الأسبوع من مديري الإدارات على كل وحدات الرعاية الأولية التابعة لكل إدارة والنزول إلى ساحة الميدان. 

تفعيل خدمات مبادرة 100 مليون صحة للمواطنين

وأشار وكيل الوزارة إلى ضرورة توفير كل المستلزمات الطبية الضرورية بما لا يؤثر على سير العمل، موجها بضرورة تفعيل حركة الملف وتقديم خدمات مبادرة 100 مليون صحة لجميع المترددين على الوحدات الصحية وضرورة رفع مؤشرات الأداء الخاصة باستخدام وسائل تنظيم الأسرة طويلة المدى ووضع خطة عمل للرائدات الريفيات والمثقفات الصحيات لرفع درجه الوعي الصحي لدى المنتفعات.
ووجه وكيل وزارة الصحة، بإعادة توزيع القوى البشرية من أجل الاستغلال الأمثل للموارد البشرية إضافة إلى تكثيف دور التفتيش المالي والإداري للرقابة على الانضباط الإداري داخل الوحدات وتكليف جميع مديري الإدارات بتشكيل فريق بكل إدارة للمرور على ما لا يقل عن 5 وحدات رعاية أولية يوميا.

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القليوبية الهيئة القبطية الإنجيلية الخدمات الاجتماعية قافلة تنموية جديدة تنظيم قافلة طبية

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