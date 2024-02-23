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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بمنافسة بين المرشحين .. إقبال على انتخابات المهندسين بلجان القليوبية ..صور

جانب من الانتخابات
جانب من الانتخابات

شهدت انتخابات التجديد النصفي بمقر النقابة الفرعية للمهندسين في محافظة القليوبية، اليوم ، اقبال من قبل أعضاء الجمعية العمومية من لهم حق التصويت على الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات. 


وتوافد المهندسون للإدلاء بأصواتهم وسط تزايد بدأ عقب صلاة الجمعة وسط جمع كبير من أعضاء مجلس النقابة الحالي والمرشحين وأنصارهم، وتجرى الانتخابات تحت إشراف قضائي وتواجد أمنى مكثف من أجهزة الأمن بالقليوبية.


وكانت نقابة المهندسين بالقليوبية قد أعلنت القوائم النهائية للمرشحين، حيث يتنافس  28 مرشحًا على 7 مقاعد لمجلس الإدارة منهم  مقعدين لشعبة مدني و2 آخرين لشعبة مكيانيكا و3 أعضاء لشعب كهرباء وعمارة و"غزل ونسيج وتعدين وبترول وفلزات وكيمائية ونووية" بمعدل عضو واحد للشعب الثلاث.


ويتنافس فى شعبة الكهرباء 6 مهندسين مرشحين لاختيار مرشح واحد، كما يتنافس فى شعبة ميكانيكا 5 مرشحين لاختيار مرشحين، بينما يتنافس فى شعبة مدنى 7 مرشحين لاختيار مرشحين، أما فى شعبة عمارة فيتنافس 5 مرشحين لاختيار مرشح واحد من بينهم، كذلك يتنافس فى شعب  "غزل ونسيج وتعدين وبترول وفلزات وكيمائية ونووية"5 مرشحين لاختيار مرشح واحد من بينهم.
كما تجرى انتخابات التجديد النصفي على مقاعد مجالس الشعب الهندسية الكهربائية، والمدنية، والميكانيكية، والمعمارية بواقع 5 أعضاء فوق السن و2 تحت السن والتعدين والبترول والفلزات والكيميائية والنووية، وصناعة الغزل والنسيج والمنسوجات بواقع 3 أعضاء فوق السن و2 تحت السن، بالإضافة لانتخاب 7 أعضاء من الشُّعب المختلفة لكل مجلس نقابة فرعية.

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القليوبية مقر النقابة الفرعية الانتخابات الإدلاء بأصواتهم اجهزة الأمن بالقليوبية

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