إحالة المتغيبين عن العمل بصحة البرادعة بالقناطر الخيرية للتحقيق

أجرى الدكتور حمودة الجزار وكيل وزارة الصحة بالقليوبية جولة مرورية مفاجئة بالوحدة الصحية بالبرادعة التابعة للقناطر الخيرية.



وقرر وكيل الوزارة إحالة المتغيبين عن العمل للتحقيق ، كما تلاحظ عدم وجود عدد كافي من الأطباء البشريين داخل الوحدة.



ووجه وكيل الوزارة بضرورة توفير عدد كافي من القوى البشرية لسد احتياجات المترددين علي الوحدة ، وللعمل علي تفعيل العيادات المتخصصة بالوحدة.



كما تلاحظ عدم تقديم خدمات المبادرات الرئاسية لمعظم المترددين على الوحدة ، موجها بإحالة جميع مسئولي المبادرات داخل الوحدة للتحقيق العاجل.



وأكد الجزار أيضا علي ضرورة تفغيل حركة الملف وإنشاء ملفات جديدة للمترددين الجدد وترشيد استخدام المضادات الحيوية داخل منشآت الرعاية الأولية.



وشملت الجولة أيضا تفقد معمل الوحدة ، وتلاحظ احتياج فني المعمل للتدريب علي اعمال التحاليل الطبية ، كما وجه بمراجعة جميع المستلزمات الخاصة بالمعمل.