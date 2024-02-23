تعليم القليوبية الأول فى كرة اليد على مستوى الجمهورية للمرحلة الإعدادية

حصدت محافظة القليوبية، المركز الأول لكرة اليد على مستوى الجمهورية للمرحلة الإعدادية والمركز الثاني لكرة السلة على مستوى الجمهورية.



وأشادت سماح إبراهيم مدير مديرية التربية والتعليم بالقليوبية، بالمجهود الكبير الذي حققه أبناء المحافظة للحصول على هذا المركز، مشيرة إلى أن ذلك يأتي تحت رعاية الأستاذ الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني واللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية وتوجيهات فوزية إسماعيل مدير عام الشئون التنفيذية بالمديرية .



يشار إلى أن الفرق المشاركة من إدارة بنها التعليمية بقيادة الموجه العام، حنان الشحات الموجه العام للتربية الرياضية والموجه الأول لإدارة بنها عماد القلا، وموجهو المرحلة نسرين عبد السلام وإيمان شحاتة، وإشراف المعلمات ماهي نور وإيمان صقر.