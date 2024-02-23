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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

لمتابعة سير العمل.. وكيل صحة القليوبية يفاجئ وحدة صنافير والمركز الطبي بقها

جانب من الجولة
جانب من الجولة

أجري الدكتور حموده الجزار وكيل وزارة الصحة بالقليوبية جولة مرورية مفاجئة علي الوحدة الصحية بصنافير التابعة لإدارة قليوب ، وأثناء المرور راجع وكيل الوزارة الانضباط الإداري، وقرر إحالة المتغيبين للتحقيق ، كما وجه بسرعة توفير مولد للكهرباء للوحدة الصحية.

وخلال الجولة كلف " الجزار" مدير الادارة بسرعة وضع خطة لتحسين الأداء داخل الوحدة ، وإصلاح أعطال الأجهزة الطبية لتقديم الخدمة كاملة للمواطنين ، كما تلاحظ وجود عجز في بعض القوي البشرية، ووجه باعادة التوزيع بين الوحدات؛ من أجل الاستغلال الأمثل للموارد البشرية.

وأكد وكيل وزارة الصحة أيضا، ضرورة تغعيل حركة الملف ورفع مؤشرات الأداء الخاصة باستخدام وسائل تنظيم الأسرة طويلة المدي.

كما توجه الجزار إلي المركز الطبي بقها ، وتفقد أقسام المركز، وتأكد من الانضباط الاداري،  وتأكد من توافر مستلزمات عيادة الأسنان، كما وجه وكيل الوزارة؛ مديرة المركز بمحاولة إعادة ترتيب المكان.

القليوبية الدكتور حموده الجزار وكيل وزارة الصحة بالقليوبية قليوب وكيل وزارة الصحة عيادة الأسنان

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