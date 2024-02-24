ننشر أسماء المصابين فى حادث سيارة نقل على الطريق الزراعي السريع بالقليوبية

ينشر موقع صدى البلد أسماء المصابين في حادث تصادم أتوبيس بسيارة نقل وتروسيكل، عند منطقة مزلقان قلما بطريق "القاهرة - الإسكندرية الزراعي"، بمحافظة القليوبية، جرى نقلهم لمستشفى قليوب لتلقي العلاج، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.



وأسماء المصابين هم: إسلام عمر عبدالفتاح 27 سنة، أمين شرطة، أشرف عبدالله يوسف 25 سنة، إبراهيم محمد ياسين، 47 سنة، أمين شرطة، محمد شكري محمد 54 سنة، مصطفى ناصر إبراهيم 21 سنة، جوده صلاح جودة 25 سنة، السيد محمد عوض 48 سنة، محمد رضا عبدالمعز، 25 سنة، زينب أحمد عبدالمنعم 18 سنة، مجدي السيد محمد 52 سنة، محمود محمد عبدالعزيز 29 سنة، حنان إبراهيم مهدي 41 سنة، عبدالمقصود بشرى عبدالمقصود 31 سنة، احمد حسين 29 سنة، أمير أحمد عبدالله 29 سنة، مينا سعد 27 سنة، آمين محمد عبدالسلام 22 سنة، محمد صابر 22 سنة، سناء إبراهيم مهدي 29 سنة.



وكان قد تلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، اخطارا من عمليات النجدة، يفيد ورود بلاغ من الأهالي بوقوع حادث تصادم بمنطقة مزلقان قلما بطريق "القاهرة - الإسكندرية الزراعي"، بمحافظة القليوبية.



وعلى الفور انتقلت قوة أمنية لمكان الواقعة، وبالمعاينة والفحص تبين وقوع حادث تصادم أتوبيس بسيارة نقل وتروسيكل، بمنطقة مزلقان قلما بالطريق الزراعي بالقليوبية، وأسفر الحادث عن إصابة 23 شخص وجرى الدفع بـ 6 سيارات إسعاف، وجرى نقلهم لمستشفى قليوب لتلقي العلاج.