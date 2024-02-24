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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مسؤول سابق يعدد مزايا مشروع رأس الحكمة ودوره في تنمية الساحل

رأس الحكمة
رأس الحكمة

تحدث شريف سامي الرئيس السابق للرقابة المالية، عن إيجابيات صفقة الاستثمار الكبرى التي أعلنت عنها الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، أمس، خلال مؤتمر صحفي.

 وقال شريف سامي، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “حضرة المواطن” المذاع عبر قناة “الحدث اليوم” تقديم الإعلامي سيد علي، إن الصفقة الاستثمارية إضافة إلى ما ستسفر عنه المناقشات مع صندوق النقد الدولي، وتسهم في تحديد سعر الصرف، وكذلك توافر العملة الصعبة في البنوك.

وتابع الرئيس السابق للرقابة المالية، أن المرحلة الأولى من مشروع رأس الحكمة، وهي عملية البناء، تسهم في خلق فرص عمل لآلاف المصريين، والأهم من المرحلة الأولى، هي المرحلة الثانية، المتمثلة في عمل المشروع، وجذب السياحة المستهدفة من الخارج.

إعادة تنبيه

وأوضح شريف سامي الرئيس السابق للرقابة المالية، أن المشروع يحقق مستهدفات جديدة، مثل خلق مجتمعات عمرانية متكاملة الخدمات في منطقة الساحل، الأمر الذي لم يتحقق في أغلب المناطق المناطق.

ولفت إلى أن المشروع بمثابة إعادة تنبيه للمستثمرين في الخارج والداخل، على أن مصر تمتلك العديد من مقومات الاستثمار المهمة بخلاف السياحة.

الإعلامي سيد علي البنوك الصفقة الاستثمارية العملة الصعبة النقد الدولي تحديد سعر الصرف جذب السياح جذب السياحة

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