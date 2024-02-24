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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

وزير التعليم العالي يتفقد مزارع جامعة الوادي الجديد

جانب من الجوله
جانب من الجوله

تفقّد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، واللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، والسيدة حنان مجدي نائب المحافظ، والدكتور عبد العزيز طنطاوي رئيس جامعة الوادي الجديد، اليوم، مزارع جامعة الوادي الجديد بالكيلو 10، بحضور لفيف من رؤساء الجامعات المصرية، وأعضاء مجلسي الشعب والشيوخ بالمحافظة.

 

وزير التعليم العالي ومحافظ الوادي الجديد يضعان حجر أساس مشروع أرض الجامعات

وقام الوزير والمحافظ بتفقد معرض المنتجات الزراعية والمزارع التي تقع على مساحة 100 فدان، وتضم مزارع النخيل بأنواعه المختلفة، والزيتون والقمح والموالح والمانجو والحقول الإرشادية والصوب ومزارع الإنتاج الحيواني. وأشاد الوفد بهذه الجهود التي تتيح للطلاب التعلم والتدريب  العملي حتى يكونوا قادرين على المنافسة في سوق العمل.

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