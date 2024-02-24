وزير التعليم العالي يتفقد مزارع جامعة الوادي الجديد

تفقّد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، واللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، والسيدة حنان مجدي نائب المحافظ، والدكتور عبد العزيز طنطاوي رئيس جامعة الوادي الجديد، اليوم، مزارع جامعة الوادي الجديد بالكيلو 10، بحضور لفيف من رؤساء الجامعات المصرية، وأعضاء مجلسي الشعب والشيوخ بالمحافظة.

وقام الوزير والمحافظ بتفقد معرض المنتجات الزراعية والمزارع التي تقع على مساحة 100 فدان، وتضم مزارع النخيل بأنواعه المختلفة، والزيتون والقمح والموالح والمانجو والحقول الإرشادية والصوب ومزارع الإنتاج الحيواني. وأشاد الوفد بهذه الجهود التي تتيح للطلاب التعلم والتدريب العملي حتى يكونوا قادرين على المنافسة في سوق العمل.

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