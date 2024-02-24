وزير التعليم العالي ومحافظ الوادي الجديد يضعان حجر أساس مشروع أرض الجامعات

قام الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، واللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، اليوم، ترافقهما حنان مجدي نائب المحافظ بوضع حجر الأساس لمشروع (أرض الجامعات) بالكيلو 55 شمال مدينة الخارجة، وذلك بحضور الدكتور عبدالعزيز طنطاوي رئيس جامعة الوادي الجديد، والدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس الأعلى للجامعات، ورؤساء الجامعات وقيادات الوزارة.

وأكّد الوزير أن وضع حجر الأساس لمشروع أرض الجامعات المصرية، يعُد باكورة المبادرة الرئاسية "تحالف وتنمية"، مشيرًا إلى أنه تقرر تأسيس شركة وادي الأعمال المصري للتكنولوجيا والعلوم الزراعية (إيست ڤالي) لإدارة المشروع والإشراف عليه، والتي تضم العديد من المعامل والوحدات والمزارع، فضلًا عن دورها في استقطاب الكوادر البشرية المُتميزة لإنجاح المشروع.

وأوضح المحافظ أن وضع حجر الأساس جاء تفعيلًا لبروتوكول التعاون الذي تم توقيعه بين المجلس الأعلى للجامعات والمحافظة، بشأن تخصيص 1000 فدان لكل جامعة مُشاركة بالمشروع لأغراض البحث العلمي والتجارب الزراعية بأحدث الوسائل التكنولوجية.

وأضاف أن المشروع يستهدف دعم جهود تنمية الدولة المصرية لإقليم الصعيد، وتطوير البحث العلمي، حيثُ سيعمل على استصلاح الأراضي بالمحافظة، وإنشاء مزارع نموذجية بحثية تخصصية، فضلًا عن توفير فرص عمل لخريجي الكليات التكنولوجية ومدارس التعليم الفني الزراعي، ورواد الأعمال والمبتكرين.

ووقّع "عاشور" و"الزملوط" بروتوكول تعاون بين الوزارة والمحافظة والبنك الزراعي المصري؛ لدعم جهود استصلاح واستزراع الأراضي التي تخصصها المحافظة بأحدث التكنولوجيا الزراعية ونظم الري، وتوفير التمويل اللازم.