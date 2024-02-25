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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الانتصار السادس على التوالي.. أرسنال يفوز على نيوكاسل 4-1 بالدوري الإنجليزي

صدى البلد

واصل أرسنال انتصاراته المتتالية في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، وحقق فوزا كبيرا على ضيفه نيوكاسل بنتيجة 4-1، في المباراة التي جمعتهما مساء السبت على ملعب "الإمارات" في لندن، ضمن منافسات الجولة 26 من عمر المسابقة.

سجل رباعية أرسنال، سفين بوتمان لاعب نيوكاسل بالخطأ في مرماه في الدقيقة 18، وكاي هافيرتز في الدقيقة 24، وبوكايو ساكا في الدقيقة 65، وجاكوب كيويور في الدقيقة 70، فيما أحرز هدف نيوكاسل الوحيد لاعبه البديل جوزيف ويلوك في الدقيقة 85.

واستمرت انتصارات الفريق اللندني في البريميرليج للمباراة السادسة على التوالي، بعدما حقق الفوز في مبارياته الخمس الماضية على كل من كريستال بالاس بنتيجة 5-0، ونوتنجهام بنتيجة 2-1، وليفربول بنتيجة 3-1، وويستهام بنتيجة 6-0، وبيرنلي بنتيجة 5-0.

وارتفع رصيد أرسنال بعد هذا الفوز إلى 58 نقطة في المركز الثالث بجدول ترتيب فرق الدوري الإنجليزي، فيما تجمد رصيد نيوكاسل عند 37 نقطة في المركز الثامن.

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