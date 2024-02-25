لو ڤايلر كان هيفرفر.. عضو مجلس إدارة الأهلي يشيد بكولر بشأن حادث الطائرة

نشر الإعلامي إبراهيم فايق تصريحات عضو مجلس إدارة النادي الأهلي مهند مجدي بشأن تصرف مارسيل كولر في حادث طائرة الأهلي عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب ابراهيم فايق : لو ڤايلر مكانه كان هيفرفر فيها. عضو مجلس إدارة النادي الأهلي مهند مجدي يشيد بكولر في طريقة تعامله مع أزمة الطائرة "عبقري في طريقة تفهمه.



وحقق فريق الكرة بالنادي الأهلي فوزًا صعبًا أمام ميدياما الغاني بهدف نظيف في اللقاء الذي جمع بينهما، امس الجمعة، في دوري أبطال إفريقيا.

ويستعد الأهلى لمواجهة بلدية المحلة المقرر لها يوم الثلاثاء المقبل الموافق 27 فبراير الجاري، في تمام الساعة 7 مساء بتوقيت القاهرة، 8 مساء بتوقيت السعودية.

ويحتل الأهلى المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري برصيد 14 نقطة بعدما لعب 6 مباريات حقق الفوز في 4 لقاءات وتعادل في 2 ولم يخسر وسجل لاعبيه 12 هدف وتلقت شباكه 4 أهداف.