عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

تقديم طلب تجديد رخصة السايس خلال الشهر الأخير من مدة الترخيص

السايس
السايس

حدد قانون تنظيم أماكن وساحات انتظار السيارات المعروف إعلاميًا بقانون “السايس” رسوم رخصة السايس ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير قيمة هذه الرسوم.

عقوبات قانون السايس

يعاقب قانون تنظيم أماكن و ساحات انتظار السيارات المعروف إعلاميًا بقانون "السايس " بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة ألاف جنيه ولا تزيد على عشره ألاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من مارس نشاطا لتنظيم انتظار المركبات في غير الأماكن المحددة أو بدون ترخيص، وتضاعف العقوبة بحديها في حالة العودة.

ويعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين كل مرخص له بمزاولة نشاط انتظار المركبات حصل مبالغ مالية من قائدي المركبات تجاوز القيمة المحددة بمعرفة اللجنة، وتضاعف العقوبة بحديها في حالة العود.

رسوم رخصة السايس

ونص القانون على أن تقدم طلبات استخراج الرخصة للجنة التي تتولى فحصها ومنحها وفقًا للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

وتكون الرخصة لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد ويجب على المرخص له تقديم طلب التجديد خلال الشهر الأخير من مدة الترخيص.

ويصدر قرار من المحافظ أو رئيس جهاز المدينة بحسب الأحوال بتحديد رسم استخراج الرخصة بما لا يجاوز ألفي جنيه.

المستندات المطلوبة للحصول على رخصة السايس:

وجاء في اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم انتظار المركبات في الشوارع في مادتها الأولى، أنه يقدم طلب استخراج رخصة مزاولة نشاط تنظيم انتظار المركبات للجنة المختصة المنصوص عليها في المادة 3 من القانون، مرفقا به المستندات الآتية:

- صورة بطاقة الرقم القومي أو جواز سفر سارٍ.

- المؤهل الدراسي لطالب الترخيص أو مستخرج رسمي منه ما لم يكن ذلك مثبتا في البطاقة، أو شهادة محو أمية.

- تقديم ما يفيد بأداء الخدمة العسكرية أو الإعفاء من أدائها قانونا.

- صورة من رخصة قيادة سارية يجب تقديم أصل المستند.

- صحيفة الحالة الجنائية. 

شهادة صحية تفيد بعدم تعاطي المواد المخدرة.

شروط مزاولة مهنة السايس

ووضع القانون شروطا لمزاولة مهنة السايس ، حيث يشترط فيمن يزاول نشاط تنظيم انتظار المركبات الآتي:

- ألا يقل سنه عن 21 سنة يوم تقدمه بطلب الترخيص للجهة المختصة بإصداره.

- إجادة القراءة والكتابة.

- أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفى من أدائها قانونًا.

- أن يكون حاصلًا على رخصة قيادة سارية.

- ألا يكون حكم عليه بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو المخدرات أو التعدي على النفس، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

- الحصول على شهادة صحية من الطب الشرعي أو المعامل المركزية بوزارة الصحة تفيد خلوه من تعاطي المواد المخدرة.

كما يجوز للجنة المختصة في حالة تحصيل المرخص له مبالغ مالية من قائدي المركبات تجاوز القيمة المحددة بمعرفة اللجنة، إلغاء الرخصة بقرار مسبب.

السايس رسوم رخصة السايس رخصة السايس قانون السايس عقوبات قانون السايس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عيار 21 يتراجع 1000 جنيه|مفاجأة في أسعار الذهب بعد إعلان الصفقة الكبرى

بعد الارتفاع غير المبرر.. مفاجأة في أسعار اللحوم اليوم بالأسواق

«تحت الـ50».. انهيار سعر الدولار في السوق السوداء.. وهذا ثمنه رسميًا الآن

8 جنيهات إضافية| تراجع جديد في أسعار الدواجن بالأسواق.. ومفاجأة في ثمن البيض الان

مفاجأة مدوية حول عودة رمضان صبحي إلى الأهلي.. تفاصيل

عبد المنصف: حسام حسن رفض يحضر فرحي.. وبيخاف ينام لوحده

لولا براعته ما فاز الفريق على ميدياما.. مجدي عبد الغني يتغنى بنجم الأهلي

45 جنيها| انهيار غير مسبوق في أسعار الدولار الآن بالأسواق

ترشيحاتنا

النشرة الدينية .. دعاء لنصرة غزة والمسجد الأقصى .. وأهم عمل في النصف من شعبان

هينشروا عرضي.. شيرين عبد الوهاب تثير الجدل بسبب فتاة تقتحم مسرح حفلها

عاجل|مدبولي يتابع موقف توفير التمويل المطلوب من النقد الأجنبي للسلع الأستراتيجية والأدوية

جمال علام يرد على ادعاءات «ميدو».. وهذه حقيقة اعتراض حسام حسن لمباراة الأهلي وإنبي

وزير إسرائيلي: تنفيذ العملية العسكرية في رفح الفلسطينية مسألة وقت

تقديم طلب تجديد رخصة السايس خلال الشهر الأخير من مدة الترخيص


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بملابس التنس.. نسرين طافش تثير الجدل بإطلالة رياضية عبر إنستجرام |شاهد

وشها دُبل.. طبيبة تكشف عن طرق غش القهوة بالأسواق

فى حفلها بلبنان.. أحدث ظهور لابنتى شيرين عبد الوهاب

إوعى تسيبني.. مقطع فيديو لسيدة فلسطينية تحاول إنعاش زوجها تنفطر له القلوب

فيديو

أمريكي يستلم أوردر بيتزا في قاربه بعرض البحر.. كيف حدث؟

بعد انقطاع سنتين.. نسرين طافش تعود إلى رياضتها المفضلة |فيديو

فى حفلها بلبنان.. أحدث ظهور لابنتى شيرين عبد الوهاب

خسر 1000 جنيه حرفيا| سعر الذهب يستمر في التراجع.. وهذا وقت الشراء

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: فراسة كعب بن زهير

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مبروك لمصر والإمارات

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: لحظة الأدرينالين

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي 39

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العدالة تتأذى من الأيادي المرتعشة

مي حمدي

مي حمدي تكتب: بائع البرتقال

محمد عسكر

د.محمد عسكر يكتب: هل أصبحت غزّة ساحة تجارب لاستخدام الذكاء الاصطناعي في الحروب؟

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: أمريكا الراعي الرسمي للاحتلال

اﻟﻤﺰﻳﺪ