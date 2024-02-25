مزيد من الارتفاعات.. الأرصاد تفجر مفاجأة عن طقس هذا الأسبوع

أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي للهيئة العامة للأرصاد الجوية، أننا نشهد ارتفاعات في قيم درجات الحرارة خلال تلك الفترة، مشيرة إلى أن درجات الحرارة أعلى من المعدلات الطبيعية من درجتين لـ 3 درجات.

وقالت منار غانم، في مداخلة هاتفية لبرنامج "8 الصبح"، عبر فضائية "دي أم سي"، إنه خلال هذا الأسبوع سيكون هناك ارتفاعات بقيم درجات الحرارة، مؤكدة أنه غدا متوقع أن تكون درجة الحرارة على القاهرة ما بين 24 و25 درجة مئوية.

وأضافت عضو المركز الإعلامي للهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه بنهاية هذا الأسبوع ستكون ذروة الارتفاعات، وستصل العظمى على القاهرة إلى 26 درجة مئوية، مشيرة أن الأجواء ستكون مائلة للحرارة، نتيجة تأثرنا بمرتفع جوي في طبقات الجو العليا، يساعد على ارتفاع درجات الحرارة.

سطوع أشعة الشمس

سيكون هناك انخفاض بقيم درجات الحرارة خلال فترة الليل، وستنخفض درجات الحرارة ما يقرب من 10 درجات عن فترة الليل، مع وجود الشبورة المائية على الطرق القريبة من المسطحات المائية والمزروعات، ولكن سرعان ما تتلاشى مع سطوع أشعة الشمس.