بعد واقعة «فتاة الشروق»|أول تحرك برلمانى لتشديد إجراءات تشغيل السائقين بتطبيقات النقل الذكى

تقدمت النائبة أمل سلامة، عضو لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب، عن حزب الحرية المصرى، بطلب إحاطة عاجل إلى المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، موجه إلى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بشأن تشديد الإجراءات والقواعد اللازمة لتشغيل السائقين فى تطبيقات وسائل النقل الذكى العاملة فى مصر (أوبر - إندرايف - ديدى) وما يستجد من شركات بعد تعدد حالات التحرش ومحاولات الاختطاف، وآخرها الواقعة المؤسفة التى تعرضت لها فتاة الشروق، وتحرر لها المحضر رقم 1016/ 2024 ج الشروق، والذى اتهمت فيه سائق السيارة بمحاولة التحرش بها واختطافها.

وقالت النائبة أمل سلامة إن وسائل النقل الذكى لم تعد آمنة؛ بعد تكرار الاتهامات بالتحرش ومحاولة الاختطاف؛ رغم أنها تعد إحدى وسائل النقل الرئيسية لقطاع عريض من المواطنين.

وأضافت أنه نظرا لغياب الرقابة؛ فإن تطبيقات وسائل النقل الذكى لم تعد تلتزم بتنفيذ قرار رئيس الوزراء رقم 2180 لسنة 2019 بشأن القواعد والإجراءات اللازمة لتطبيق أحكام قانون النقل البرى للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات الخاصة بحصول السائقين على تراخيص العمل بتلك الشركات؛ حيث تسمح تلك الشركات بتشغيل من لديهم أحكام جنائية ويتعاطون المواد المخدرة.

وطالبت النائبة أمل سلامة بتشديد الرقابة على شركات وسائل النقل الذكى للتأكد من التزامها بالقواعد والإجراءات التى حددها قرار رئيس مجلس الوزراء؛ الخاصة بقواعد التشغيل واختيار السائقين؛ بما فى ذلك صحيفة الحالة الجنائية وتحليل المخدرات بشكل دورى؛ للتأكد من حسن السير والسلوك لجميع العاملين فى وسائل النقل المختلفة.

وشددت على ضرورة مراعاة حرمة الحياة الخاصة التى يقرها القانون والدستور، مع ضرورة إتاحة المعلومات الخاصة بالعاملين لديها إلى جهات الأمن لممارسة اختصاصها وفقا للقانون.

كما شددت النائبة أمل سلامة على ضرورة التزام الشركات المرخص لها بأداء الخدمة بتأمين قواعد البيانات والمعلومات بما يحافظ على سريتها وعدم استغلال بيانات المواطنين.

كما توجهت النائبة أمل سلامة بالشكر والتقدير لأجهزة الأمن التى نجحت فى إلقاء القبض على السائق المتهم بمحاولة التحرش واختطاف “فتاة الشروق”.