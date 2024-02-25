صفقة ب3.5 مليون جنيه.. الداخلية تحبط ترويج 50 كيلو حشيش

تمكنت الاجهزة الامنية من ضبط 3 عناصر إجرامية وبحوزتهم كمية لمخدر الحشيش وزنت 50 كيلو جرام بنطاق محافظتى القاهرة والقليوبية.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية قيام أحد العناصر الإجرامية بالإتجار فى المواد المخدرة متخذاً من دائرة قسم شرطة النزهة بالقاهرة مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى.

تم إستهدافه وضبطه (عاطل "له معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة النزهة.. وبحوزته (كمية لمخدر الحشيش وزنت 10 كيلو جرام).. وأقر بتحصله على المواد المخدرة من (شخصين "لهما معلومات جنائية").. تم ضبطهما بدائرة قسم شرطة شبرا الخيمة بالقليوبية وبحوزتهما (كمية لمخدر الحشيش وزنت 40 كيلو جرام).

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالى (3,5 مليون جنيه تقريباً).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية وذلك إدراكاً من وزارة الداخلية بأهمية مواصلة اليقظة الأمنية والتصدى الحاسم وتوجيه الضربات الإستباقية لمتجرى المواد المخدرة لحماية المجتمع.